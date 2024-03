Sebastián Sosa en libertad condicional: la víctima dijo que el uruguayo no participó de la violación porque “estaba dormido”

"Quedó claro en los chats que fue un encuentro concertado. Fue tan consensuado que quien compró el fernet y lo llevó es la denunciante", dijo Jorge Barrera.

El futbolista uruguayo Sebastián Sosa quedó en libertad condicional mientras avanza la investigación por la denuncia de un presunto abuso sexual contra él y otros tres jugadores de Vélez Sarsfield.

El arquero uruguayo fue detenido esta semana junto a los jugadores Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín en el marco de la causa que los investiga por presuntamente haber abusado sexualmente de una periodista de 24 años.

En las últimas horas, la jueza del caso dictaminó que Sosa quede en libertad condicional. Según informaron medios argentinos y pudo confirmar Telemundo con el abogado de Sosa, el futbolista deberá pagar una fianza de US$51.000.

En tanto, Cufré, Osorio y Florentín quedaron todos en prisión preventiva domiciliaria por un plazo de 90 días.

"Quedó claro en los chats que fue un encuentro concertado, algo que no tiene ningún resorte penal punible. Fue tan consensuado que quien compró el fernet y lo llevó es la denunciante. Es muy difícil decir que no hubo consentimiento cuando lo llevo ella. El consumo de alcohol sí existió, droga no", dijo su abogado Jorge Barrera a Telemundo este jueves.

Barrera enfatizó que en el momento de la violación Sosa estaba dormido, algo que la denunciante -siempre según Barrera- reconoce en los chats posteriores al encuentro. "No lo dice Jorge Barrera, quedó absolutamente comprobado en los chats que en un primer momento se dieron a conocer editados. Faltaban el 'tú no participaste' y el 'no podés opinar de lo que pasó porque estabas dormido'", enfatizó Barrera.