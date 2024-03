Denuncia de abuso sexual contra jugadores de Vélez: abogado de Sosa dijo que su defendido "lo único que recuerda es que se durmió"

Según Baaclini, la descripción del hecho que formula el ministerio público es situar a Sosa "en algo distinto" a la acusación central.

El abogado del futbolista uruguayo de Vélez Sebastián Sosa, Ernesto Baaclini, se refirió a la denuncia de abuso sexual contra su defendido y afirmó que el deportista "se durmió" la noche en la que sucedieron los hechos.

"Lo único que recuerda es que se durmió. Estaba cansado y no sabe más nada. No sabemos si se durmió en esa habitación (en la que sucedió lo que la víctima denuncia) o no", expresó Baaclini en diálogo con Dsports radio.

Una joven de 24 años denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro jugadores de Vélez Sarsfield. Además de Sosa, los otros involucrados son Abiel Osorio (argentino), José Florentín (paraguayo) y Braian Cufré (argentino). La abogada de la víctima aseguró que la joven "fue violada y lastimada" por los deportistas.

Baaclini insistió en que la descripción del hecho que formula el ministerio público es situar a Sosa "en algo distinto" a la acusación central que hay con respecto al abuso. "La investigación de él es una participación", apuntó.

Consultado sobre cómo sabe que el futbolista se durmió, el abogado indicó que hay "elementos probatorios" para determinar eso.

A su vez, comentó que la conversación de Sosa con la chica "existió y fue amable". El arquero uruguayo fue quien la buscó en Instagram, la siguió y le envió un mensaje privado para pedirle su número de WhatsApp. Sosa y la mujer intercambiaron mensajes y la invitó a que fuera al hotel Hilton, donde se alojaba el plantel de Vélez.

"Él (Sosa) le dijo que estaba con unos compañeros y ella le dijo que siempre y cuando no se desubiquen, accedía. Ella llegó (sobre las 00:40 del domingo) y subió a la habitación del hotel. Primeramente tomaron cerveza, luego dice que la invitaron a tomar fernet en un termo Stanley y que de ahí ella se empezó a sentir mareada. Calculamos que alguna sustancia química o algo tenía ese termo", relató la abogada de la víctima, que contó que la joven cree que la drogaron. Agregó que quedó "totalmente lastimada" y con "moretones en el cuerpo".

Allí, la mujer comenzó a sentirse mal, se acostó "y en instantes que ella tiene de lucidez, recuerda sacarlos a los jugadores y preguntarles por qué hacían eso".

Luego del abuso, la joven intercambió mensajes con Sosa. "El arquero le siguió escribiendo justificando su accionar. Ella al parecer le dijo 'por qué me hicieron esto' y él justificó su accionar diciendo que lo que ellos querían era pasarla bien", cerró la abogado.

Ante esto y consultado sobre los hechos que el futbolista le relató, el abogado de Sosa comentó que lo sitúan "en la escena que dice la denunciante que expresó que él estaba durmiendo". "Es una situación diferente a las otras", reiteró.