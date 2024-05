Manini negó que exista un acercamiento de Daniel Salinas al Partido Nacional: "Hablé con él y me dijo que no es así"

"Salinas está recluido en su vida privada. No tiene previsto incursionar en la política", aseguró el líder de Cabildo Abierto.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, descartó este sábado la posibilidad de que el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas esté evaluando retornar a la política y vincularse al Partido Nacional.

"Hablé con el doctor Salinas y dice que eso no es así", dijo a la prensa en la ciudad de Las Piedras, a donde acudió para presenciar el acto central por el aniversario de la Batalla de Las Piedras.

Este jueves, Búsqueda informó que Salinas mantuvo contactos con distintos partidos y evaluaba retornar a la política. Uno de las opciones que se manejaban, según el semanario, era ser el vicepresidente de Álvaro Delgado en caso de que gane las elecciones internas del Partido Nacional.

"Salinas está recluido en su vida privada. No tiene previsto incursionar en la política. Él mismo me lo dijo que no era así", señaló.

"Es el mismo medio que hace 15 días anunciaba que se iba un diputado a otro partido y tampoco era así. Hay muchas ganas de que pase y no está pasando", criticó Salinas al citado medio. La referencia es a Sebastián Cal, que a finales de abril se informó podría acercarse al precandidato colorado Andrés Ojeda, algo que luego fue descartado.

Salinas fue ministro de Salud Pública entre marzo de 2020 y marzo de 2023. Dejó su cargo por decisión propia -siendo el ministro mejor evaluado por la población, según encuestas- y meses más tarde asumió como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica.