"El número de víctimas es imposible de imaginar": misil ruso impactó contra un centro comercial en el centro de Ucrania

El centro comercial se encuentra en la ciudad de Kremenchuk.

Un misil ruso impactó el lunes en un centro comercial de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, causando muertos y heridos, indicaron las autoridades locales, que añadieron que el número de víctimas podría ser muy elevado.

Según Kyrylo Tymoshenko, vicejefe de la administración presidencial ucraniana, al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas, nueve de ellas, de gravedad. "Las operaciones de rescate continúan", indicó en Telegram.

"El tiro del misil contra Kremenchuk alcanzó un lugar muy frecuentado que no guardaba relación alguna con las hostilidades", indicó en Facebook Vitali Maletsky, alcalde de esa ciudad, que tenía 220.000 habitantes antes de la guerra.

"Hay muertos y heridos. Más tarde tendremos más detalles", añadió.

El gobernador regional, Dmytro Lunin, denunció un "crimen de guerra" y un "crimen contra la humanidad", así como un "acto de terror no disimulado y cínico contra la población civil".

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'

“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 27, 2022