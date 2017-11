El vicepresidente de Argentina fue detenido en Buenos Aires acusado de lavar dinero

Boudou está sentado en el banquillo de los acusados por el caso Ciccone.

Un grupo de agentes de la Prefectura Naval argentina ingresó esta mañana al Edificio Madero Center de Puerto Madero y detuvo a Boudou.

Los efectivos entraron al edificio donde vive el exvicepresidente y exministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner con una orden de detención firmada por el magistrado Ariel Lijo.

Según el portal Infobae, José María Núñez Carmona, amigo, socio y considerado como testaferro de Boudou, también fue detenido por orden del juez.

La detención de Boudou se produjo días después de que, en la causa por el enriquecimiento ilícito del exvicepresidente, el fiscal Jorge Di Lello haya pedido que varios de los imputados justifiquen el modo en el que consiguieron algunos bienes.

En esa causa también están investigados como testaferros de Boudou, su amigo José María Núñez Carmona, su expareja Agustina Kämpfer, su exempleado Alejandro Vandenbroele, entre otros.

Boudou está sentado en el banquillo de los acusados por el caso Ciccone. Fue Lijo quien lo procesó en el año 2014, cuando era vicepresidente en ejercicio. Se lo acusa de haberse quedado a través de testaferros con la empresa Ciccone calcográfica.

Aquella operación sucedió mientras Boudou era ministro de Economía y tenía bajo su control a la casa de moneda que terminaría contratando a Ciccone -con sus nuevos dueños al mando- para imprimir billetes.

_________________________

Boudou no ha podido justificar el origen de 80.000 dólares, la compra de un departamento de su exnovia Agustina Kampfer y el patrimonio de su socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona

En su dictamen, el fiscal Jorge Di Lello dijo que “existen elementos de cargo suficientes que permiten presumir en principio que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada durante el ejercicio de la función pública”.

Para el fiscal “se advierten indicios de una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos por lo que hay tres grandes inconsistencias:

Us$ 80.000 sin justificación en su declaración jurada de 2002. El departamento que compró de su exnovia Agustina Kämpfer en Palermo Hollywood, por us$ 120.000 en 2010.

Supuestamente lo adquirió con us$ 30.000 suyos y un préstamo de us$ 90.000 de Sebastián Boudou, hermano del exfuncionario.

Pero el fiscal dijo que no está acreditado el préstamo, pues no hay ningún documento que lo justifique. Tampoco surgen de las declaraciones de Kämpfer elementos para justificar su ahorro de us$ 30.000.

En cuanto a Núñez Carmona, no hay respaldo, dice el fiscal, para unos $4 millones, monto que regularizó con la Ley de Blanqueo que promovió el kirchnerismo y us$ 795.000 que declaró tener. Además compró tres inmuebles, nueve autos y motos, y tuvo participación en, al menos, 12 sociedades.