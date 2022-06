Gobierno argentino afirma que el piloto del avión retenido en Buenos Aires no tiene relación con las fuerzas revolucionarias iraníes

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, dijo que se trató de un "homónimo" y aseguró que la información recibida fue chequeada por las autoridades policiales.

El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, informó que en las últimas horas se confirmó que el piloto iraní a bordo del avión retenido en Buenos Aires no tiene relación con la fuerza terrorista Quds, un grupo paramilitar de la Guardia Revolucionaria de Irán.

"Recibimos datos con respecto del avión, no de las personas", dijo Fernández. Explicó que el único detalle en relación con la tripulación era sobre Gholamreza Ghasemi, "que tiene un homónimo con participación en las fuerzas revolucionarias iraníes, pero nada más que en la condición de homónimo", según declaró en conferencia de prensa en la Casa Rosada este miércoles.

Esta información, según el jerarca, fue chequeada por las autoridades argentinas por lo que "no surge ninguna data que cambie lo que sucedió hasta este momento". Por otro lado, explicó que la aeronave antes de aterrizar en Argentina "venía de Caracas, pasó por Paraguay y nunca se detuvo el transponder (un sistema de telecomunicación)".

El avión intentó aterrizar en Uruguay la semana pasada, pero el ministro de Defensa, Javier García, desautorizó el ingreso tras recibir información del Ministerio del Interior. Consultado por Telemundo sobre este tema el pasado fin de semana, García dijo que decidieron no autorizar el ingreso al espacio aéreo uruguayo por una información que brindó Interior.

"Yo di la orden de que no entre", aseguró García. "Cuando recibí la información de Heber, no había una solicitud desde el punto de vista humanitario, por eso no se autorizó el ingreso al espacio aéreo y significó que volviera al aeropuerto de Buenos Aires", señaló.