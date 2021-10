Ministro de Economía de Brasil apoya que Uruguay negocie con países fuera del Mercosur

El gobierno uruguayo había transmitido que apoyaría reducir el arancel externo a cambio de una flexibilización del bloque.

Luego de que los gobiernos de Argentina y Brasil cerraran un acuerdo para reducir el arancel externo común del Mercosur, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que Uruguay está "de acuerdo", pero advirtió que debería ir junto con la flexibilización del bloque. En ese sentido la intención del gobierno es tener la posibilidad de negociar acuerdos de libre comercio de forma independiente.

Este martes el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó que solo falta el apoyo de Uruguay para reducir un 10% arancel externo común, luego de que Paraguay transmitiera su posición favorable. En relación a la exigencia de la flexibilización del Mercosur, destacó que el gobierno brasileño no se opondrá a la propuesta de Uruguay.

"Uruguay dijo que nos apoya, pero quiere apoyo para avanzar en las negociaciones con otros países. Los brasileños no tenemos nada en contra", dijo Guedes durante un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, según consigna O Globo.

A finales de setiembre Guedes ya había defendido la "modernización" del Mercosur, e invitó a retirarse a "los que estén incómodos", en medio de tensiones con Argentina sobre la flexibilización del bloque.

"Nuestra postura es avanzar. No vamos a salir del Mercosur, pero no aceptaremos un Mercosur como herramienta de ideología (...) Mercosur es una plataforma de integración en la economía global. Si no cumple esa función, lo vamos a modernizar y los que estén incómodos que se retiren", dijo Guedes en ese entonces en un evento de la Cámara de Comercio Internacional.