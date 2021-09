Se reactivó la erupción del volcán de La Palma, que ya devoró 500 construcciones

Tras pasar medio día con poca actividad, la erupción del volcán Cumbre Vieja comenzó nuevamente a expulsar lava entre explosiones intermitentes.

Después de un breve paréntesis en la mañana, el volcán Cumbre Vieja volvió a escupir ceniza este lunes sobre la isla española de La Palma, donde varios barrios fueron confinados para proteger a los vecinos de la posible llegada al mar de la lava tras ocho días de erupción.

En la mañana del lunes, el volcán había reducido "notablemente" su actividad, según los expertos, pero la tregua duró poco.

La erupción volvió a activarse esta tarde y se observa la expulsión de abundante material volcánico y de nuevo se escuchan las explosiones.

El director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, recordó que en una erupción fisural estromboliana como la que se está produciendo en la isla de La Palma, es normal que tenga continuidades y descontinuidades en su actividad.

Imágenes de la erupción a las 20.00 (hora canaria) / Video of the eruption at 8 p.m. (Canarian time) #LaPalmaeruption #ErupcionLaPalma pic.twitter.com/xQtfKnWYep

