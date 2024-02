"Tiene cara de lacayo y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes": vice de Venezuela cargó contra Lacalle Pou

"Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela", escribió Rodríguez

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, apuntó contra el presidente Luis Lacalle Pou luego que éste asegurara que "rompe los ojos" que en ese país "hay una dictadura". En su cuenta de X, la representante de Venezuela escribió este lunes: "Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes".

"Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela", expresó Rodríguez. "El golpismo y extremismo no pasarán", señaló y aseguró que "Venezuela se respeta".

El presidente Lacalle Pou habló este domingo de asuntos políticos de actualidad en rueda de prensa desde Melo (Cerro Largo), a donde llegó para participar del Carnaval de la capital arachana. Consultado sobre la postura del gobierno con respecto al régimen venezolano a meses de que se realicen las elecciones, el mandatario reiteró que lo considera una dictadura.

"Es claro. Rompe los ojos que es una dictadura, que no hay elecciones libres. Hoy se enteraron de otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir, por algo es. Si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será", lanzó el mandatario, en alusión -aunque sin nombrarlo- al Frente Amplio.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, informó la semana pasada que el gobierno decidió "llamar en consultas" al embajador uruguayo en Venezuela, Eber Da Rosa. El objetivo de la citación será informar al Ejecutivo sobre "los preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país".

A su vez, la semana pasada Álvaro Delgado propuso que los precandidatos de todos los partidos firmen una nota pidiendo la habilitación de María Corina Machado -opositora al régimen de Nicolás Maduro- de cara a las elecciones en Venezuela. La precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse le respondió que esa propuesta "no tiene ningún asidero".

Su par Yamandú Orsi afirmó que desde la coalición de gobierno lo tienen “cansado” con el tema Venezuela y que desde esas filas insisten en debatir sobre eso porque “no pueden hablar de temas locales”.

El gobierno uruguayo ya había expresado su “gran preocupación” por la inhabilitación en Venezuela de Machado. En la red social X, Machado dijo que la decisión del Supremo -que establece que su sanción tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021- pone fin al acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que contemplaba "garantías electorales", así como la revisión de las inhabilitaciones.