Video: ómnibus cayó al agua desde un puente en San Petersburgo; hay al menos tres muertos y seis heridos de gravedad

Al menos tres personas murieron y otras seis se encuentran heridas de gravedad tras caer este viernes al río el ómnibus en el que viajaban desde un puente en el centro de San Petersburgo, según informan los servicios de emergencia.

"Según los últimos datos, como resultado de la caída del ómnibus (en el río Moika), murieron tres personas y seis han sido hospitalizadas", señaló la fuente a la agencia TASS.

La fuente añadió que cuatro de los heridos se encuentran clínicamente muertos y otros dos en estado muy grave.

El Comité de Instrucción de Rusia confirmó que en el accidente se produjeron muertos y heridos, sin precisar su número.

Los servicios para situaciones de emergencia, que estimaron en una veintena los pasajeros del bus, dieron por terminadas las labores de rescate.

In St. Petersburg, a bus with passengers fell off a bridge into a river

The bus driver was detained and a criminal case was opened, the Russian media reported.

According to preliminary data, 1 person died, two more are trying to save. A total of 8 people were taken out of the… pic.twitter.com/8XKiwlG85R

— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2024