"Algunos candidatos oficialistas" tienen "una Orsiobsesión" y "miran todos los días la agenda de Orsi", dijo Alejandro Sánchez

En tanto, el senador consideró que el comunicado del MLN sobre Venezuela "fue demasiado rápido, inoportuno e inconveniente”.

El senador frenteamplista y coordinador de campaña de Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez, consideró que “algunos candidatos del oficialismo” tienen una “Orsiobsesión”, en relación a reiteradas declaraciones de dirigentes de la coalición sobre el candidato presidencial del Frente Amplio y, sobre todo, por las críticas a su ausencia en actividades donde son invitados todos los presidenciables.

Semanas atrás, el comando de campaña de Orsi resolvió no participar en eventos donde exponga más de un candidato de la coalición oficialista, por entender que hay una lógica de campaña de "coalición versus Frente Amplio", que no es “equilibrada” para su candidato. Esto ha hecho que en eventos de debate y exposición donde participan Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres, Orsi no esté. No así en actividades donde la presencia de los candidatos no implica exponer o intercambiar ideas.

Esta situación ha despertado la crítica de los candidatos de la coalición, que han acusado al Frente Amplio de “esconder” a Orsi.

Este miércoles, en el programa Desayunos Informales, Sánchez defendió la propuesta de Orsi de encabezar “un gobierno honesto”, una afirmación que despertó críticas desde la coalición. Y fue en ese marco que el coordinador de campaña consideró que los demás candidatos tienen una “Orsiobsesión”: “Nosotros no entramos en la polémica en la que están todos ahora: la Orsiobsesión que tienen algunos candidatos oficialistas, en donde lo que están haciendo todos los días es mirar la agenda de Yamandú Orsi”.

El comunicado del MLN sobre Venezuela "fue demasiado rápido, inoportuno e inconveniente”

Tras las polémicas elecciones en Venezuela, teñidas por las acusaciones de fraude, una de las primeras organizaciones políticas en expresarse en Uruguay fue un sector que integra el Movimiento de Participación Popular (MPP), que forma parte del Frente Amplio: el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) - Tupamaros. “El Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros saluda al pueblo venezolano que una vez más, en un acto eleccionario ejemplar, decidió continuar el camino de la paz junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social”, apuntó el comunicado emitido por esa agrupación, y agrega: “La derrota del proyecto golpista de la derecha continental y del imperialismo norteamericano se transforma además en un hito de la indispensable integración de los pueblos de la Patria Grande. Saludamos esta decisión popular, y llamamos a las organizaciones sociales y políticas a defender el derecho de los Pueblos a decidir su destino”.

Esas declaraciones fueron duramente criticadas por varios actores del sistema político uruguayo, incluso por integrantes del Frente Amplio que se desmarcaron de la postura esgrimida.

Sánchez es integrante del Comité Central y el Comité Ejecutivo del MLN-Tupamaros. Y este miércoles fue consultado por el comunicado.

“Ese comunicado salió demasiado rápido. Muchos nos enteramos del comunicado al otro día en la mañana. Creo que fue inoportuno, no comparto los adjetivos que están en ese comunicado. Creo que está claro que esa opinión que se emitió allí es ampliamente minoritaria en el MPP, por algo la mayoría de los referentes salieron a decir que no se sienten comprendidos en eso. Fue inoportuno e inconveniente, y se lo he transmitido a mis compañeros”, dijo.

“Yo estaba durmiendo mientras intercambiaban mensajes en un chat de WhatsApp para sacar un comunicado. Fue en el chat del Comité Ejecutivo, yo estoy en ese chat, pero hace tiempo no participo. Los que opinaron a favor del comunicado fueron los que lo estaban redactando. Algunos compañeros estaban en Venezuela, otros acá, nadie dijo que no”, agregó.

Con esto, remarcó que, a su juicio, “en Venezuela debe exigirse una verificación independiente del resultado de las elecciones”.