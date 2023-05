Ante puesta en marcha de UPM, MTOP sigue de cerca las obras del Ferrocarril Central y busca que estén prontas para fin de año

El ministerio también trabaja en un plan de contingencia para la circulación de camiones provisoria.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) trabaja en un plan de contingencia para minimizar el impacto de la circulación de camiones de carga en la ruta como consecuencia de la inauguración de la planta de UPM.

La nueva planta de UPM en Paso de los Toros, Tacuarembó, comenzó a funcionar a mediados de abril y se espera que para junio comience a llevar su producción al puerto capitalino.

Por eso, desde el MTOP siguen de cerca la obra del Ferrocarril Central, que esperan esté pronta a fin de año y que conectará la planta en el centro del país con el puerto de Montevideo, donde UPM construyó una terminal especializada.

“Está prevista la situación de contingencia como cualquier otra carga, no es una carga diferente a otras que se dan en la ruta. Hay medidas de contingencia, como está previsto, y ojalá no suceda nada. Lo importante es regular para que la sobrecarga no se note en forma importante”, dijo el ministro José Luis Falero.

Además, Falero explicó que entienden que no se notará un aumento en la circulación de vehículos de carga porque hubo menos producción de soja por el impacto de la sequía y esto provoca menos circulación de camiones.