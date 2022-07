Arbeleche consideró que "las prioridades dentro de la educación son los niños y adolescentes", y dijo que sí "hay recursos para la UdelaR"

“Si hay más crecimiento no se va a guardar la plata, lo estamos destinando en áreas prioritarias”, agregó la ministra de Economía.

El pasado 30 de junio, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, con un aumento del gasto de US$ 226.000.000.

A una semana de esa entrega, la ministra Arbeleche estuvo en los estudios de Telemundo para desglosar las prioridades presupuestales y las perspectivas económicas del gobierno.

En ese sentido, Arbeleche afirmó que “este año venimos en un escenario distinto”. “En otras oportunidades estábamos en una situación más compleja, la economía no crecía. Este año estimamos un mayor crecimiento de lo que habíamos dicho inicialmente, de 4,8%. Eso, junto al cuidado del dinero de todos los uruguayos, nos permite llegar a esta cifra y llegar a agregar estos 226 de dólares”, apuntó.

Sobre las prioridades (educación obtiene US$ 45.000.000, seguridad US$ 27.000.000, ciencia, tecnología e innovación US$ 26.000.000 y salud también US$ 26.000.000), Arbeleche explicó que la Rendición de Cuentas busca “atender las urgencias que tenemos”, pero también, “en este escenario de recuperación económica”, la Rendición tiene “una mirada de futuro”. “Miramos aquellas áreas que hay que priorizar, que son las elegidas para que Uruguay crezca más, haya mayor desarrollo económico y llegue a todas las personas”, apuntó.

En esa línea, Arbeleche remarcó dos áreas de aumento presupuestal: seguridad y educación.

En relación a la seguridad, dijo Arbeleche, se busca “continuar el trayecto y profundizar, para que el ciudadano de a pie se sienta seguro: se verán más patrulleros, más helicópteros, más personal”.

En tanto, sobre la educación, la ministra dijo que se le da prioridad a la “transformación educativa”.

“La generación de empleo viene de la mano del crecimiento económico”

La ministra de Economía remarcó que “la generación de empleo viene de la mano del crecimiento económico”. “Estamos haciendo todo el esfuerzo para que haya una mayor actividad en la economía, empujando a las pequeñas y medias empresas, que son el corazón del país y del crecimiento”, valoró.

En ese sentido, afirmó que “el Estado no va a elegir un sector sí y otro no, se trata de empujar al sector privado para que se crezca y haya más empleo”.

“El año pasado nos dijeron que éramos muy positivos, demasiado optimistas con el crecimiento, y terminamos creciendo más de lo que dijo el Ministerio de Economía, y más de lo que dijeron los analistas. La creación de empleo del 2021 superó las expectativas nuestras y de los analistas, casi que recuperamos los empleos perdidos”, agregó.

En tanto, Arbeleche remarcó que “la política de vacunación constituyó uno de los ejes de la política económica, y es un triunfo: del gobierno por cómo lo gestionó, y de la sociedad por cómo colaboró”.

Los incrementos salariales

“Hay un acuerdo de COFE con el Poder ejecutivo, donde se acuerda una recuperación salarial que llega al 6% de aquí a fines del 2024, progresiva y programada, que muestra el cumplimiento de la Ley de Presupuesto Nacional. Estamos cumpliendo con la recuperación, como dijimos, y se está dando una recuperación mayor a la indicada”, afirmó Arbeleche.

En ese sentido, la ministra apuntó que “si en el 2024 hay más crecimiento económico, entonces va a haber mayor recuperación en los funcionarios públicos”.

Además, Arbeleche recordó que continúa la negociación con los gremios de ANEP, UdelaR y la UTEC. “Estamos en etapa de preacuerdo”, agregó.

El presupuesto para la UdelaR

Una de las críticas que surgió luego de presentado el proyecto de Rendición de Cuentas es que no se asignaron recursos extras para la Universidad de la República (UdelaR).

Sobre este tema, Arbeleche dijo que “en el Presupuesto Nacional se asigna el dinero que va para cada año; en esa asignación, había un gasto incremental para la UdelaR, estaba contemplado desde el inicio”.

“Entendemos que en la mirada hacia el futuro, las prioridades dentro de la educación son los niños y adolescentes”, apuntó la ministra. Y agregó que la UdelaR “tiene un presupuesto de 470 millones de dólares”.

Además, Arbeleche dijo que “de los 70 millones de dólares que se destinan a salarios, también van a ir a la UdelaR”. “Los funcionarios de UdelaR van a tener el incremento de casi el 6% en términos reales. Hay recursos para la UdelaR”, agregó.

El adicional del Fondo de Solidaridad

Entre otros temas, la Rendición de Cuentas propone la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad.

“Este punto se resuelve con una discusión parlamentaria. Pusimos el tema en el Parlamento y es parte de la discusión que hay que dar. Los recursos son finitos”, consideró.

En tanto, la ministra valoró que los 226 millones de dólares de incremento presupuestal “es mucho dinero”, y es consecuencia del “manejo prudente que se hizo en estos dos años”. “Si hay más crecimiento no se va a guardar la plata, lo estamos destinando en estas áreas prioritarias”, concluyó.