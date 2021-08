Arrojaron bomba de estruendo contra sede de Ancap mientras Paganini se reunía con da Silveira

“Rompió un vidrio a dos metros de nosotros”, dijo el titular de Industria, que agregó: "Valoramos la actividad sindical, no esto".

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, aseguró que manifestantes sindicales de Ancap arrojaron una bomba de estruendo contra el Ministerio de Industria este martes. Se rompió una ventana y los vidrios cayeron sobre una funcionaria que “felizmente no resultó herida”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap) descartó la participación del gremio. "Señor ministro de Educación y Cultura, l@s trabajadora@s de ANCAP estamos realizando una Asamblea Representativa, no estamos manifestando en ningún lado. El fin de semana se nos quiso acusar de un supuesto desabastecimiento, ahora nos involucran en hechos que no protagonizamos. ASÍ NO", expresó en la misma red social el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez.

Para este martes estaba previsto un paro de 24 horas con movilizaciones de los trabajadores del supergás. Según supo Telemundo, en la zona se manifestaban varios funcionarios de este rubro, la mayoría de la empresa Akodike, por lo que se presume que la bomba habría sido arrojada por uno de estos trabajadores.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, ratificó en Twitter la denuncia de da Silveira, aunque precisó que la reunión fue en su oficina del cuarto piso de la sede de Ancap, que está en la intersección de las calles Libertador y Cerro Largo.

"Hace unos instantes una bomba de estruendo rompió un vidrio a dos metros de nosotros, cerca de dos funcionarias. Valoramos la actividad sindical. No esto", afirmó Paganini.

Reunión de trabajo con el Ministro de Educación en mi oficina del 4o piso del edificio de Ancap en Libertador y Cerro Largo. Hace unos instantes una bomba de estruendo rompió un vidrio a dos metros de nosotros, cerca de dos funcionarias. Valoramos la actividad sindical.

Por su parte, el presidente de la petrolera estatal, Alejandro Stipanici, escribió en su cuenta de Twitter: “La libertad de expresión termina cuando se vulneran los derechos de los demás. Lamentamos profundamente que en el marco de una manifestación ajena a la actividad de nuestra empresa, una bomba de estruendo haya roto un vidrio en el 4to piso del Edif. de ANCAP. No hay lesionados”.

La Federación de Ancap (Fancap) anunció que este jueves ocupará las oficinas centrales de Ancap ubicadas en la esquina de las calles Paysandú y Avenida del Libertador.

La medida se toma "en contra del cierre" de las plantas de Alcoholes del Uruguay (ALUR) en Pueblo Belén (Salto) y en Capurro (Montevideo) y "en defensa del rol social y productivo de Ancap", según un afiche elaborado por la coordinadora de sindicatos.