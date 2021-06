ASSE: 77% de los pacientes con Covid-19 tiene entre 15 y 64 años

Leonardo Cipriani respaldó la decisión de vacunar con Pfizer a menores de entre 12 y 17 años.

El 77% de los pacientes con Covid-19 atendidos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) tenía entre 15 y 64 años.

Apenas 9% de los contagiados afiliados al prestador estatal tenía menos de 15 años, mientras que los pacientes de 65 años o más correspondía a un porcentaje en el entorno del 9% o 10% de los casos, aseguró en rueda de prensa Leonardo Cirpirani, el presidente de ASSE.

Cipriani contó este dato para respaldar la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de vacunar con Pfizer a menores de entre 12 y 17 años, luego de recibir el aval de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones.

El presidente de ASSE dijo que la franja etaria en la que entran personas de entre 15 y 64 años "es la que se tiene que realmente cuidar”, aunque aclaró que esos datos solo representan al prestador estatal.

Asimismo, defendió los esfuerzos del gobierno ante las críticas de que no ha hecho suficiente. "Si ASSE no hubiera aumentado su capacidad y no se hubiera preparado, como se dice que Uruguay no se preparó, hoy hubiera colapsado totalmente", afirmó, y recordó algunas de las acciones emprendidas por este directorio.

Por ejemplo, dijo que en varias regiones se amplió la cantidad de camas en CTI (con suficiente personal para atenderlas), que se compraron ambulancias y que en algunos departamentos incluso se abrieron unidades de CTI, ya que antes no había.

En los CTI de ASSE 81% de las camas estaban ocupadas este martes, según Cipriani, por lo que significa que otros 100 pacientes podrían haber sido ingresados si hubiese sido necesario.