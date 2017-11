Astori considera que el caso de De León debería ser analizado por el Tribunal de Conducta Política

El ministro opina que debería transitar el mismo camino que el de Sendic. Leonardo de León fue denunciado por las compras que hizo con la tarjeta corporativa de ALUR.

El Comité de Conducta Política del Frente Amplio no decidió todavía si actuará de oficio en la denuncia sobre el uso de las tarjetas corporativas de ALUR por parte del senador Leonardo De León. Miembros del tribunal dijeron a Telemundo que dado que no tienen pedidos expresos de intervención de parte de ningún sector ni de las departamentales del Frente Amplio, no quisieron posponer otros temas que tienen en agenda para analizar el caso del ex presidente de ALUR.

En declaraciones a la mañana de El Espectador, el ministro Astori dijo que el caso debería transitar el mismo camino que el del ex vicepresidente Raúl Sendic presentándose ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

Sin embargo, el diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela dijo a Telemundo que no plantearán el pedido al Tribunal. El legislador sostuvo que es coherente que el Tribunal lo trate y que de León se presente si está tranquilo con su conciencia.

La senadora socialista Mónica Xavier dijo que como el tema “trata la ética de todos nosotros” corresponde que el Tribunal actúe de oficio.

De León dijo que no se presentará al Tribunal aunque sí irá a la Justicia sin ampararse en los fueros.

El legislador de la Lista 711 fue denunciado por el Partido Independiente tras realizar compras con las tarjetas corporativas de ALUR por más de US$30.500 y $868.000. Dentro de los gastos figura una estadía durante Semana de Turismo en Cataratas de Iguazú, según informó El Observador.