Bergara consideró que Mujica "ningunea a los demás precandidatos" y que sus dichos "fomentan la polarización"

A juicio de Bergara, “nadie recibió muy bien en el Frente Amplio el planteamiento” de Mujica sobre Cosse.

El precandidato frenteamplista y senador Mario Bergara consideró que los dichos del expresidente José Mujica sobre los precandidatos del Frente Amplio lo “ningunearon” a él, a Carolina Cosse y a Andrés Lima, además de “fomentar la polarización”.

Los dichos de Mujica sacudieron la interna frenteamplista. Y es que el histórico líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) salió a la cancha para, a su forma, poner la figura de su precandidato presidencial, el intendente Yamandú Orsi, por encima de la de los otros precandidatos. “Orsi es el único que le puede ganar a los blancos; Cosse es buenísima, pero no la bancan en el interior”, afirmó.

¿Qué dijo la propia Cosse? “Lo primero que me merece Pepe es respeto, le tengo un gran cariño”, aseguró. “Estoy convencida de que los frenteamplistas tenemos ámbitos para conversar, y esos ámbitos nunca son los medios, no voy a polemizar a través de los medios”, agregó, y remarcó que, a su modo de ver, dividir Uruguay en “Montevideo e interior” como algo bidimensional “atrasa” y es una visión “muy antigua”.

¿Y qué dijo el propio Orsi? “Si la pregunta es qué pienso yo de los candidatos del Frente, creo que cualquiera de los cuatro tiene mucho para crecer en cada parte del territorio del país: los que somos del interior, en Montevideo; y los de Montevideo, en el interior; y los que son del litoral, en el este. Porque, además, esa es la misión. Y eso va a pasar”, apuntó.

Este martes, en entrevista con el programa Desayunos Informales, Bergara se mostró más duro que los otros precandidatos frenteamplistas.

“Me parece razonable que Mujica entre en campaña y que lo haga a favor de su candidato. Hasta ahí me parece razonable. Creo que plantear que el único candidato que puede ganar la elección es Orsi… ahí es donde creo que ningunea a los demás precandidatos”, afirmó Bergara, y agregó: “Creo que es un error y fomenta la polarización, cosa que no es buena para el Frente Amplio. Eso no tiene un espíritu unitario”.

A juicio de Bergara, “nadie recibió muy bien en el Frente Amplio ese planteamiento” de Mujica. “Pero uno termina diciendo ‘bueno, es el Pepe, todo el mundo lo conoce’. El Pepe tiene cierta impunidad para decir algunas cosas. Pero está claro que no puede interpretarse como un gesto unitario y fraterno”, apuntó.

“Cada uno puede marcar las que piensa que son sus fortalezas, sin necesidad de un choque de cosas negativas de parte de los competidores en la interna. Pero está claro que los candidatos tenemos perspectivas distintas y representamos espacios con ideologías diferentes”, señaló Bergara.