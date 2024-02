"Cualquiera de los cuatro precandidatos tiene mucho para crecer en cada parte del país", dijo Orsi tras dichos de Mujica sobre Cosse

¿Cree lo mismo que Mujica? “No”, respondió brevemente Orsi.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi consideró que los cuatro dirigentes que compiten en la interna del Frente Amplio (FA) “tienen mucho para crecer en cada parte del país” y que todos deben trabajar para “hacer crecer” al partido. Esto en respuesta a los dichos del líder de su sector (el Movimiento de Participación Popular), José Mujica, quien afirmó que Carolina Cosse “es buenísima, pero no la bancan en el interior”.

Los dichos de Mujica a fines de la semana pasada sacudieron la interna del FA. Consultado sobre la interna del partido, Mujica reiteró que apoya a Orsi porque lo conoce hace años y porque "es el único que le puede ganar a los blancos". ¿Cosse no puede ganarle a la coalición?, le preguntaron, y respondió: "Cosse es buenísima pero no le gana a los blancos porque no la bancan en el interior, y perdimos las elecciones (2019) por el interior”.

¿Qué reacciones hubo en la interna? "Todos conocemos a Pepe y está en campaña y está bien que impulse a Orsi. Creo que no es feliz para el FA que se diga que hay un único candidato que pude ganar la elección. No creo que sea así. Acá no hay superhéroes, la elección no la gana ni Cosse ni Orsi ni (Andrés) Lima, la va a ganar todo el FA", apuntó al respecto el precandidato Mario Bergara. Por su parte, el precandidato Andrés Lima escribió en X: “Lo dijimos luego del aniversario en Rocha, hoy lo repetimos con más fuerza: ¡Unidad!”.

Y la propia Cosse fue consultada sobre el tema: dijo que Mujica le merece "respeto", que no va a "polemizar" y opinó que dividir al país en Montevideo e interior "es antiguo".

Consultado este domingo al respecto sobre los dichos de Mujica, Orsi señaló que “en política como en el fútbol”, siempre le gustó “jugar y no ser comentarista”: “No quiero hacer comentarios de lo que digan otros, así sean mis compañeros”.

¿Cree lo mismo que Mujica? “No”, respondió Orsi. Y ahondó: “Si la pregunta es qué pienso yo de los candidatos del Frente, creo que cualquiera de los cuatro tiene mucho para crecer en cada parte del territorio del país: los que somos del interior, en Montevideo; y los de Montevideo, en el interior; y los que son del litoral, en el este. Porque, además, esa es la misión. Y eso va a pasar”.

“Somos uruguayos. Y capaz que esa diferencia (de interior y Montevideo) tan tajante no existe. Tiene que ver con estilos personales, pero yo soy de Canelones. Mi lugar de origen no es más ni menos que nadie. Somos diferentes, pero somos bien uruguayos todos. La obligación es entender todo el territorio y hacer crecer al Frente en todo el territorio”, afirmó Orsi.