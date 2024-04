"Cal es raro": Heber apuntó al diputado cabildante y descartó que le haya denunciado amenazas del empresario Aguiar cuando era ministro

"No denunció amenazas, me denunció insultos. En el Ministerio del Interior tenemos tantos problemas que no se investigan insultos entre empresarios y legisladores", dijo el senador blanco.

El senador y exministro del Interior Luis Alberto Heber calificó de "raro" al diputado cabildante Sebastián Cal, luego de que se analizara en la Cámara Baja su relación con Gonzalo Aguiar, empresario asesinado por su expareja en Punta del Este (Maldonado) el pasado febrero.

Semanas atrás, una conversación privada de Cal se tornó pública. En ella mencionaba que Aguiar lo había amenazado y que él había denunciado la situación ante el entonces ministro de Interior, Heber, pero que no había recibido respaldo.

Heber descartó esto: "No hay tal suspicacia como ha hecho Cal. Lo recibí siendo ministro, pero no denunció amenazas, me denunció insultos. En el Ministerio del Interior tenemos tantos problemas que no se investigan insultos entre empresarios y legisladores, no es un tema que tenemos que ocuparnos". "Si hubiera estado amenazado yo le hubiera dicho que hiciera la denuncia policial", añadió.

La otra denuncia que realizó Cal en su momento fue que Aguiar tenía policías actuando como guardias de seguridad. Según Heber, eso ya estaba siendo investigado hacía seis meses por una denuncia del sindicato policial y los agentes involucrados serán separados del cargo.

"Sus palabras no son de recibo, para no calificarlas, porque mejor no calificarlas. Bajan el análisis que tenemos", dijo Heber antes de sintetizar su postura acerca del diputado en una respuesta siguiente: "Cal es raro".

Consultado acerca del vínculo del actual ministro, Nicolás Martinelli, con Aguiar y un supuesto viaje privado que habrían realizado, Heber lo tildó de "disparate": "El único que viajó con Aguiar fue Cal. (...) Él dice que fue presionado a viajar con él a Colombia y Paraguay. Son cosas que enrarecen el clima de algo que se hizo bien: Se recibió al diputado, se decidió no investigar insultos y se siguió con la investigación que se venía haciendo por la denuncia del sindicato".