Carolina Cosse dijo que el Partido Nacional “no tiene programa” y que por eso “no hay con quién debatir”

La precandidata Carolina Cosse dijo que los debates electorales deben ser entre proyectos, por lo que los blancos deberían unificar sus propuestas en un solo programa de gobierno.

Yo creo que el tema no es debate entre personas, es un debate entre proyectos si fuera necesario, y el Partido Nacional me parece a mí que tiene que unificar su programa, que no lo tiene. No habiendo programa, no hay con quién debatir, sostuvo la precandidata del Frente Amplio.

Carolina Cosse estimó que desde los últimos días de este mes empezará a tener actos junto al expresidente de la República, José Mujica, cuyo sector el MPP respalda su precandidatura para las elecciones internas del 30 de junio.

Las agendas se están armando, la mía se está armando con mucha intensidad y la de él también. No sé cómo van a dar, pero estamos coordinados, agregó Cosse.