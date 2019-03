Carolina Cosse plantea reconvertir juzgados y capacitar a funcionarios para implementar la ley integral contra la violencia de género

La ex ministra dijo que hay cosas que se pueden solucionar sin aumentar los recursos.

Carolina Cosse estuvo en la convocatoria de la Intersocial Feminista en la sede del PIT – CNT. Firmó el documento como también comparte la plataforma de ONU Mujeres.

Dijo que la violencia de género es el principal problema, que hay que reconocer los avances y no retroceder.

“La forma de no retroceder no es pararse en los resultados, es avanzar. Quedan muchas cosas por avanzar, mucho tiene que ver con la implementación de las acciones necesarias que marca la ley contra la violencia de género”, dijo la precandidata del Frente Amplio.

Cosse reconoce escasez de recursos como planteó la Suprema Corte de Justicia, pero asegura que hay otras cosas que no dependen sólo del presupuesto. “¿Todos los juzgados tienen la misma carga de trabajo? Yo no lo sé, lo sabe el Poder Judicial. Pero seguramente haya juzgados que no tienen tanta carga de trabajo. ¿No se podrían reconvertir? ¿No se podría hacer un proceso de capacitación de los funcionarios para que se puedan reconvertir algunos juzgados? Porque a veces estamos intentando de encontrar la solución perfecta para que las cosas se implementen en su totalidad de un día para el otro. Está bien, pero a veces hay que empezar a caminar”, expresó Cosse.