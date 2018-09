Carolina Cosse y Daniel Martínez volvieron a coincidir en una actividad pública: ambos aseguran que no tiene relación con una posible fórmula presidencial

"No hay apuro, no me apuren", sostuvo el intendente de Montevideo.

Cuando se lo consultó por los actos en los que coincide con la ministra Carolina Cosse y la posibilidad de integrar juntos la fórmula presidencial del FA, Martínez explicó:

Desde el principio de mi Gobierno yo definí nuestra consigna que es colaborar con todos los ministerios e intendencias, cada uno poner para que las cosas salgan. Yo vengo de la ingeniería industrial y ella viene de la parte software de informática, los dos venimos de un campo similar, es lógico que coincidamos en el salto en calidad que el país necesita. Yo siempre digo que no hay apuro, no me apuren. Yo estoy feliz trabajando en lo que estamos haciendo, tenemos grandes avances en algunas cosas que no son visibles pero importan mucho, en la mejora de gestión (…). Eso es parte de entender que la gestión es parte de hacer las cosas bien y usar bien el dinero de la gente. Esto me da ganas de seguir adelante.

Carolina Cosse, por su parte, también fue consultada al respecto de la posibilidad de integrar la fórmula presidencial del FA junto a Martínez: