Cerró el periodo para sacar la credencial con 248.000 nuevas inscripciones; en Montevideo se hicieron hasta 100 trámites por hora

El ministro Garchitorena explicó que no todos los que sacaron el documento están habilitados para votar en las elecciones internas.

El ministro de la Corte Electoral José Garchitorena dijo a Telemundo que tras las largas colas que se registraron en los últimos días en el organismo, este período se cerró con 248.000 nuevas personas inscriptas en todo el país. La mayoría de ellas en Montevideo, Canelones y Maldonado, detalló. Este lunes se tramitaron más de 5.500 y en la capital se llegaron a hacer hasta 100 trámites por hora.

Según Garchitorena, estas cifras son "previsibles", teniendo en cuenta que en su momento la sección Estadística de la Corte había estimado en 244.000 los nuevos inscriptos del período y a eso se le debe sumar "los inscriptos tardíos", que son personas que debiendo anotarse en un período no lo hicieron y lo hacen en los siguientes.

Debido a la alta demanda y para cumplir con todas las personas que buscaban sacar la credencial, la Corte Electoral autorizó que alguna oficinas realizaran lo que denominan como "trámite corte". ¿Qué implica? "Tomarle algunos de los datos al inscripto, una huella y no todas, por ejemplo, que deberá volver a la oficina a culminar el trámite para obtener su credencial cívica", respondió el ministro. "Ayer (por este lunes) mismo se lo agendó con día y hora para que concurra a la oficina inscriptora para terminar el trámite", explicó.

Garchitorena aclaró que quienes se inscribieron después del 1º de abril o, incluso en las semanas previas, no podrán votar en las elecciones internas de junio. "Ese día se cerró el padrón, quedó establecido en 2.766.324 personas y en definitiva quienes se inscribieron después, pero también quienes lo hicieron en las semanas previas, no están porque cuando la persona concurre a la oficina inicia el trámite, pero luego continúa en la oficina electoral haciendo una serie de controles cruzados y eso hace que no sea inmediata su incorporación al registro", señaló.

Todas estas personas que no están habilitadas para las internas sí lo estarán para octubre o en una eventual segunda vuelta en noviembre, siempre y cuando tengan 18 años.

Por otro lado, Garchitorena detalló que la Corte Electoral sigue trabajando en la organización de la elección interna. "Tenemos el 31 de mayo el cierre del plazo para el registro de hojas de votación y también de precandidaturas a la Presidencia", indicó.

"También estaremos expectantes al 27 de abril, que es la fecha límite para que quienes están promoviendo proyectos de reforma constitucional presenten esas iniciativas ante la Presidencia de la Asamblea General para que sean votadas conjuntamente con la elección de octubre", cerró.