Científicos uruguayos que realizan investigaciones en la Antártida realizaron un descubrimiento que puede ayudar a prevenir el cáncer de piel

Se trata de la producción de dos enzimas que reparan el daño que causan los rayos ultravioletas.

Desde hace una década los científicos de la Facultad de Ciencias investigan el uso de material genético de microorganismos de la Antártida para desarrollar productos biotecnológicos.

Ahora un trabajo para la tesis de doctorado del licenciado Juan José Marizcurrena permitió desarrollar enzimas que en el futuro se podrían utilizar en cremas cosméticas o en la industria farmacéutica.

“Se conocía desde antes, no es que nosotros lo descubrimos. Pero es el desarrollo de la fotoliasa a un precio muy económico y con alta eficiencia. Lo que hace la enzima es reparar en el ADN el daño causado por la irradiación ultravioleta”, explicó la jefa del equipo científico Susana Castro.

La investigación se realiza en la Antártida porque es el lugar indicado para encontrar microorganismos resistentes a la irradiación ultravioleta. Las fotoliasas producidas fueron probadas in vitro y todavía no en animales. La Universidad de la República lleva adelante el proceso para patentar las enzimas producidas por tecnología de ADN recombinante, es decir por métodos de laboratorio que son capaces de crear secuencias que no están presentes en el genoma.