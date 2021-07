Clearing de Informes: preguntas y respuestas sobre el perfil de crédito de los uruguayos

Esta base de datos reúne información de 2,7 millones de personas. De ese total, el 37% reporta incumplimientos en sus pagos.

Por Malena Castaldi

Días atrás hablamos sobre la importancia de gestionar nuestro perfil de crédito, que no es otra cosa que nuestra conducta de pago respecto a las deudas que asumimos. Los perfiles de crédito rigen para las empresas y las personas. En este informe nos enfocamos en las personas.

Una de las fuentes que consultan las instituciones antes de prestarnos dinero, alquilarnos una vivienda o vendernos un auto es el Clearing de Informes: una base de datos privada que administra la firma Equifax.

El Clearing reúne información de 2,7 millones de personas. De ese total, el 37% reporta incumplimientos en sus pagos. De esa cifra, el 26% ya canceló su deuda o la refinanció, es decir que está corrigiendo la situación.

¿Cómo se nutre el Clearing? ¿De quién recibe información? Tiene 3.000 afiliados, que son empresa grandes y pequeñas de todos los sectores de actividad, públicas y privadas, que aportan datos sobre sus clientes (es decir, nosotros). A eso se suma la información de la central de riesgos del Banco Central (BCU) de todo el sector financiero.

Pensar que uno puede estar en el Clearing de Informes le pone los pelos de punta a más de uno. ¿Por qué? Por el temor a que algo no esté bien, a que me tengan mal calificado y que por esto me nieguen un préstamo, una compra o se me caiga una negocio. El Clearing de Informes, como la central de riesgos del BCU, solo refleja nuestra conducta financiera: buena y mala. Va a ser el espejo de nuestras decisiones y nuestra historia de crédito.

¿Cómo se ve un reporte del Clearing de Informes? Así. Esta ficha, que tiene nuestros datos personales, empieza por contarnos quiénes consultaron información acerca de nosotros. También nos dice si tenemos incumplimientos y con qué instituciones. Acá te puede aparecer desde una deuda con la Intendencia por la patente o la contribución; con la DGI; con UTE o con Antel si no pagás hace tiempo las facturas, con una tarjeta de crédito o una financiera si estás moroso, con una banco si incumpliste con un préstamo o una hipoteca; etc.

Pero así como aparecen los incumplimientos, también queda registrado si corregiste la situación. Y en último lugar, aparecen las empresas que aportaron información sobre ti.

Se podría pensar que el mejor de la clase es el que no tiene incumplimientos (el que saca sobresaliente), pero la realidad es que en esta ficha el mejor de la clase es el que muestra progreso, como un alumno que arrancó el año con tres materias bajas pero mejora tanto que a fin de año se salva de los exámenes. Y eso es lo que mira el mercado a la hora de evaluarte como cliente.



Una pregunta recurrente sobre el Clearing es: ¿Cuánto tiempo figuran mis deudas? Por normativa, las deudas que no se pagan figuran por 5 años pero la institución a quien le debés puede pedir que figure por 5 años más si no le pagaste aún. Luego de eso, dejan de figurar. ¿Quiere decir que tu deuda dejó de existir? No. Quiere decir que deja de verse en el Clearing. Si no pagaste, la deuda la seguís teniendo.

Una vez que se paga la deuda, sin embargo, aparecerá durante 3 años que la tuviste pero que ya la saldaste.

Otra pregunta: ¿En cuánto tiempo bajan del Clearing las deudas canceladas? Si corregiste un incumplimiento, el Clearing tiene hasta 5 días para actualizar esa información en tu reporte, luego de que la institución le avisa que ya estás al día.

Última pregunta: ¿Dejo de estar en el clearing? Nunca. En el Clearing están todas las personas que tiene una vida financiera. Aparecerán los buenos y los malos comportamientos; los aciertos y los errores.

¿Cómo puedo acceder a mi reporte en el Clearing de Informes?

Sin costo, una vez cada seis meses: comunicándose con el centro de atención al ciudadano del Clearing de Informes de Equifax, al teléfono 2628 1515 interno 1, opción 2, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:30hrs.

Con costo, en cualquier momento: ingresando al sitio web www.Clearing.Com.Uy/personas, por $490. Otra opción es dirigiéndose a cualquier sucursal de Abitab o Redpagos, solicitando el producto “Referencias Clearing”, con el mismo costo.