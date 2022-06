"Como era iraní y venían venezolanos, la paranoia de la derecha hizo que vieran espías", dijo Nin Novoa sobre avión venezolano-iraní

"Hay algunos ministros que yo no sé si tienen un gran complejo de inferioridad respecto al gobierno anterior que muchas de las cosas que hacen y dicen se refieren a compararse con los gobiernos anteriores", agregó.

La semana pasada, el gobierno de Uruguay rechazó el ingreso de un avión venezolano-iraní que pretendía tocar suelo uruguayo para cargar combustible. Además de la información de los servicios de inteligencia, a las autoridades uruguayas "les llamó la atención" que la tripulación solicitara extender su permanencia en el país, explicó este lunes en el Parlamento el ministro de Defensa, Javier García.

Consultado al respecto, el exvicepresidente y excanciller Rodolfo Nin Novoa se refirió al tema en rueda de prensa: “La información que yo tengo es que este avión venía con asientos para la fábrica Volkswagen de Argentina, porque hay una gran dificultad para las importaciones en el mundo entero. Y como era iraní y venían venezolanos, la paranoia de la derecha hizo que vieran espías y cosas raras adentro del avión”.

“Lo que me llama mucho la atención es que hay algunos ministros que yo no sé si tienen un gran complejo de inferioridad respecto al gobierno anterior que muchas de las cosas que hacen y dicen se refieren a compararse con los gobiernos anteriores. Será porque tal vez ellos no tienen nada para mostrar y lo que hacen es criticar lo que se hizo antes”, afirmó Nin Novoa, y agregó: “No le doy consejos a nadie, pero me parece que hay que mirar para adelante. El país está para el futuro, no hurgando en el pasado a ver si el café estaba vencido o si se gastaron dos pesos en un viático. Me parece que estamos desviando tanto la atención de los problemas de fondo que tiene el Uruguay… algunos actores del gobierno utilizan ese camino”.

En tanto, el gobierno de Paraguay afirmó que el piloto del avión venezolano-iraní, retenido en el Aeropuerto de Ezeiza, es miembro de las fuerzas Quds; se trata de Gholamreza Ghasemi. No obstante, desde Argentina se dijo que no eran la misma persona sino que tenían un nombre homónimo. “Dicen que tiene el mismo nombre, capaz es un Juan Pérez del río de la Plata, habrá muchos con nombres parecidos, no lo sé”, dijo al respecto Nin Novoa.

“Cuando dicen que hay que desideologizar las relaciones exteriores, ¿por qué lo hicieron (en relación a la decisión tomada)? ¿Porque tienen temor a las sanciones de Estados Unidos?”, apuntó el exvicepresidente, y agregó: “Si algo que distinguió al Uruguay durante todo su tiempo, no desde ahora, es la independencia de criterio y la defensa de la soberanía. El caso de los puentes bloqueados o de Philip Morris son ejemplos de eso”.