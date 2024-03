"Con liviandad y frivolidad se dice 'no voy a aumentar impuestos': obviamente es para conseguir votos", dijo Orsi tras dichos de Delgado

“No podés plantear cosas solo para que te voten sino que tenés que plantearlas convencido de que las vas a poder concretar", afirmó el precandidato frenteamplista.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi afirmó que durante la campaña electoral los dirigentes políticos deben ser “muy cuidadosos” y que deben evitar planteos que “se hacen para conseguir votos” como prometer que no se subirán impuestos, algo que ha reiterado en varias oportunidades el precandidato nacionalista Álvaro Delgado.

En las últimas horas, y en reiteradas oportunidades, Delgado ha dicho que un eventual gobierno liderado por él como presidente no subirá impuestos. “Creo que está bueno en el tema económico ser muy claro, porque entre los candidatos del Frente Amplio algunos no descartan ni afirman que no puedan subir impuestos y algunos dicen que hay que redimensionar los impuestos: cuando te dicen que hay que redimensionar es porque nos la van a dar”, afirmó Delgado en las últimas semanas, y agregó: “Ante la duda de que capaz suben, pero no saben, que no pueden descartar que no suban, y ante esto de la redimensión, mi equipo y yo tenemos que ser claritos. “Gracias al manejo económico y fiscal del actual gobierno estamos en condiciones de decir que Álvaro Delgado presidente en su gobierno no va a subir los impuestos”.

Sin embargo, Orsi ha tenido una postura diferente. "Lo claro es: no es necesario subir impuestos, en algunos casos es necesario analizar los costos del Estado", ha dicho el precandidato frenteamplista. Pero no ha descartado que pueda darse una eventual suba. "Si se le va a echar mano a los impuestos, el Frente Amplio ya lo hizo en 2007 con la reforma tributaria que era todo un peligro lo que iba a pasar y quedó clarísimo que funcionó. Nuestra fuerza política cuando estuvo en el gobierno se hizo cargo y con responsabilidad se cumplió, hoy nadie lo cuestiona. Ahora, si se sube, si se baja... me parece una discusión que no lleva a nada. Ya tuvimos la experiencia de la última campaña donde el actual presidente dijo que no iba a subir impuestos ni tarifas ni nada y al final pasó todo al revés. No queremos tropezar dos veces con la misma piedra", ha dicho Orsi.

En las últimas horas, el precandidato frenteamplista volvió a referirse al tema, en lo que pareció ser una respuesta a los reiterados dichos de Delgado sobre que él no subirá impuestos en caso de llegar al gobierno.

“No podés plantear cosas solo para que te voten sino que tenés que plantearlas convencido de que las vas a poder concretar. Eso que es una obviedad, a veces parece que no lo fuera, y con liviandad, y hasta con frivolidad, se dice ‘no voy a aumentar los impuestos, no voy a aumentar las tarifas, no voy a subir la edad de la jubilación’. Obviamente que se hace para conseguir votos, estoy convencido”, afirmó Orsi durante la noche del miércoles en un encuentro con militantes en el Comité Punta Brava y Trouville.

“Tenemos que ser muy cuidadosos, y la ciudadanía tiene que cobrar ese tipo de actitudes que sin duda andan ahí en el tema de la falta de ética”, agregó.

Con esto, Orsi consideró que “por supuesto que un proceso electoral implica que más gente te vote”, pero reafirmó que eso “no debería ser a cualquier precio”.