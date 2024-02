"Cuando dicen que hay que redimensionar los impuestos es porque nos la van a dar", dijo Delgado sobre postura de precandidatos del FA

El precandidato nacionalista reafirmó que "está en condiciones" de garantizar que no subirá impuestos si es electo presidente.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado continúa con su gira política por el interior del país. En ese marco, y en un acto en Florida, reafirmó que de llegar a ser presidente de la República no subirá impuestos. Y en ese sentido, apuntó que las propuestas de los precandidatos del Frente Amplio (FA) sobre el tema sugieren que “nos la van a dar”.

El tema de una suba o no de impuestos fue uno de los primeros en meterse en la incipiente campaña electoral, cuando todavía corría la última parte del 2023. En aquel entonces, Delgado dijo que no subiría impuestos si es presidente y que si debe haber "alguna corrección" no se hará "sobre la espalda de la gente". Yamandú Orsi, en tanto, señaló que "lo claro es que no es necesario subir impuestos”, pero que “en algunos casos es necesario analizar los costos del Estado”. E Isaac Alfie, asesor económico del precandidato colorado Gabriel Gurméndez, condicionó el tema al surgimiento o no de "un problema muy grande" durante el período de gobierno.

En las últimas horas, Delgado dijo que, ante este escenario, él está “en condiciones de ser muy claro en este tema”.

“Y creo que está bueno en el tema económico ser muy claro, porque entre los candidatos del Frente Amplio algunos no descartan ni afirman que no puedan subir impuestos y algunos dicen que hay que redimensionar los impuestos: cuando te dicen que hay que redimensionar es porque nos la van a dar”, afirmó en rueda de prensa.

“Ante la duda de que capaz suben, pero no saben, que no pueden descartar que no suban, y ante esto de la redimensión, mi equipo y yo tenemos que ser claritos”, señaló Delgado, y agregó: “Gracias al manejo económico y fiscal del actual gobierno estamos en condiciones de decir que Álvaro Delgado presidente en su gobierno no va a subir los impuestos”.