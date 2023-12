"Lo claro es: no es necesario subir impuestos, en algunos casos es necesario analizar los costos del Estado", dijo Orsi

"Ya tuvimos la experiencia de la última campaña donde el actual presidente dijo que no iba a subir impuestos ni tarifas y al final pasó todo al revés. No queremos tropezar dos veces con la misma piedra", dijo el precandidato frenteamplista.

El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi consideró "claro" que "no es necesario subir impuestos", en respuesta a la promesa de campaña del nacionalista Álvaro Delgado de no aumentar las contribuciones de los ciudadanos.

"Si se le va a echar mano a los impuestos, el Frente Amplio ya lo hizo en 2007 con la reforma tributaria que era todo un peligro lo que iba a pasar y quedó clarísimo que funcionó. Nuestra fuerza política cuando estuvo en el gobierno se hizo cargo y con responsabilidad se cumplió, hoy nadie lo cuestiona. Ahora, si se sube, si se baja... me parece una discusión que no lleva a nada. Ya tuvimos la experiencia de la última campaña donde el actual presidente dijo que no iba a subir impuestos ni tarifas ni nada y al final pasó todo al revés. No queremos tropezar dos veces con la misma piedra. Lo claro es: no es necesario subir impuestos, en algunos casos es necesario analizar los costos del estado, por supuesto", dijo el intendente de Canelones a Telemundo.

De todas formas, reclamó que en campaña se dé "una discusión bastante más seria sobre economía".

Consultado sobre cuál era su crítica a la promesa de Delgado, respondió: "Cada cual elige el camino. Te tenés que comprometer con cosas, pero el tema es decir la verdad, la justa. No decir algo que sabés que agrada pero te consta que después no vas a cumplir. Eso no está bueno. En campaña no hay que mentir".

"No está bueno hacer promesas que sí o sí te traen votos pero sabes que después la verdad te pasa la cuenta", cerró sobre el tema.

Allanamientos nocturnos

El precandidato también fue consultado sobre la propuesta del senador blanco Carlos Camy y respaldada por la mayoría de la coalición de habilitar los allanamientos nocturnos a través de un plebiscito.

"Planteado así como una cosa aislada no creo que ayude mucho. Hay que analizarlo en el paquete de medidas que vayan realmente a resolver los problemas de seguridad del país. Metido así como nuevamente lo mismo como una especie de amuleto de campaña, puede terminar siendo espejitos de colores. Lo bueno sería una propuesta global de seguridad que no sé si tiene que pasar por plebiscito o por compromiso nacional de verdad", dijo Orsi.