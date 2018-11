Cosse contó que Mujica le dio su apoyo como precandidata y le aconsejó que se cuide durante la campaña

La ministra dijo que renunicará a su cargo cuando decida dedicarse 100% a hacer campaña o si el presidente se lo pide.

“Solemos charlar, pero era una charla por afecto. Me aconsejó que me cuide”, contó Carolina Cosse sobre su charla con el expresidente. Sobre la importancia del apoyo de Mujica, Cosse dijo: “todos los apoyos son importantes, al final del día los que van a definir son las personas cuando voten en la interna”.

Sobre la renuncia a su cargo para hacer campaña, como pidió a principio de año el presidente Vázquez a los ministros que quisieran participar en la carrera electoral, Cosse dijo que de momento no lo hará porque solo le está dedicando algunas horas a la campaña. “Cuando defina dedicarme 100% a la campaña voy a renunciar, por ahora estoy dedicándome estas horas a la campaña así que por ahora no voy a renunciar, al menos que el presidente me pida otra cosa”