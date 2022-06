Cosse dijo que hay una "masacre nacional" a los proyectos que tenía Antel

“Ya sea una acción constitucional, una consulta popular, una impugnación, la herramienta habrá que buscarla, pero lo que creo es que no nos podemos quedar en decir ‘esto está mal’, hay que hacer algo”, agregó.

La expresidenta de Antel e intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que hay “una masacre” a los proyectos que tenía Antel, y se manifestó partidaria de buscar herramientas para dar marcha atrás con algunas decisiones, ya sea con “una acción constitucional”, “una consulta popular” o “una impugnación”.

“Tratar de confundir los tantos y empezar a hablar de la portabilidad cuando estamos hablando de una masacre nacional, es realmente confundir a las personas”, dijo Cosse este jueves en rueda de prensa.

La expresidenta de Antel sostiene que lo que están haciendo las actuales autoridades es “un enorme error”, y que es partidaria de “no dejar ninguna herramienta de lado” para dar marcha atrás con algunas decisiones.

“Ya sea una acción constitucional, una consulta popular, una impugnación, la herramienta habrá que buscarla, pero lo que creo es que no nos podemos quedar en decir ‘esto está mal’, hay que hacer algo”, agregó.

La intendenta mencionó que la actual administración de Antel “perforó” la inversión de US$ 900 millones en fibra al hogar; “entregó” internet, su principal negocio; desestimuló al personal, al punto que muchos se están yendo; disminuyó la inversión; y aumentó las transferencias a rentas generales.

“Hay que reaccionar. Esto no es un tema de Antel, tampoco. El problema no es Antel, el problema es el Uruguay”, dijo Cosse, y agregó: “Las cosas no hay que hacerlas por doctrina, no hay que hacer ortodoxas estas cosas, hay que hacerlas porque le convienen o no al Uruguay”.