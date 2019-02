Daniel Martínez aseguró que los precandidatos del Frente Amplio no debatirán entre sí

Lo hizo en el marco de una reunión con vecinos del barrio Punta Yeguas, que presentaron algunos reclamos al intendente.

Los vecinos de Punta Yeguas, en una reunión con el intendente de Montevideo, reclamaron por la contaminación de la playa de Santa Catalina. Sobre esto, el intendente dijo: “Desde que soy intendente creo que es la quinta o sexta vez que vengo a Santa Catalina, como a muchos barrios. Y antes había venido. Si uno veía la playa, entendía los reclamos de los vecinos. Por lo tanto a la hora de ver qué hacíamos con los excedentes económicos que hemos hecho en base al orden financiero de la Intendencia, decidimos invertir unos 75 millones de pesos en hacer un sistema que es una especie de saneamiento para evitar que lleguen los productos que están contaminando esa hermosa playa. Todo vendría como para que pudiera empezar en marzo y tal vez en noviembre o diciembre sea una realidad”.

Sobre la posibilidad de debatir, aseguró que en la interna del Frente Amplio ya está decidido que no lo harán. “Para la otra sí. Yo ya lo he dicho, no tengo problema en debatir”, aseguró el jefe de la comuna capitalina y precandidato del Frente Amplio. Martínez dijo que no tiene sentido el debate porque tienen un programa en común. “Nosotros hemos dicho, cada uno tiene que salir para afuera a ganar y a sumar, pero incluso no tener demasiadas actividades juntos. Cada uno tiene que salir con su perfil a convencer gente. Somos la única fuerza que tiene un programa en común votado por un congreso donde miles de personas discuten sobre los puntos fundamentales”, expresó.

Sobre la posibilidad de debatir con Lacalle Pou, dijo: “ya estuvimos cuatro veces en estos tres años que pasaron. En realidad uno no fue un debate, cada uno comentó sobre un tema por separado. Pero hemos tenido conversaciones en una universidad, otro en un hotel por la convocatoria de un alcalde y otro fue en un hotel invitados por la Asociación de Jóvenes Emprendedores”.