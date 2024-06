"Debería ponerse de acuerdo con lo que piensa y dice": Raffo le pidió "coherencia" a Orsi en sus propuestas de campaña

"Hace unos 20 días dijo que el país se estaba cayendo a pedazo, después dijo que si asumía el gobierno seguiría el rumbo económico de este gobierno porque era el adecuado y ahora vuelve a decir que está chato", señaló la precandidata.

La precandidata nacionalista Laura Raffo le pidió "coherencia" al precandidato frenteamplista Yamandú Orsi y planteó que la gente merece "seriedad y propuestas".

"Debería ponerse de acuerdo con lo que piensa y dice. Hace unos 20 días dijo que el país se estaba cayendo a pedazos, después dijo que si asumía el gobierno seguiría el rumbo económico de este gobierno porque era el rumbo adecuado y ahora vuelve a decir que está chato", expresó Raffo en rueda de prensa este lunes.

"En esta campaña electoral tenemos que tener coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. La gente merece seriedad y propuestas", agregó.

En ese sentido, la precandidata indicó que es "muy importante" que las personas vean las propuestas de los precandidatos. "¿Qué propone el candidato Orsi para mejorar el bolsillo de los uruguayos, en materia de empleo o en materia de salud? Eso es de lo que hay que discutir, de los temas que le importan a la gente y de qué propuestas tenemos los candidatos para poder solucionar los problemas cotidianos de los uruguayos", aseguró.

"Opinión muy válida"

Por otro lado, Raffo se refirió a los dichos de Gabriela Fossati -exfiscal y actual dirigente del Partido Nacional que respalda su precandidatura- quien afirmó que si le piden su celular lo pisa y "lo rompe bien", y aseguró que lo que hizo fue dar "una voz de alerta".

"Yo si fuera presidente de la República, con todo lo que está pasando, le aconsejo no dé su teléfono. A ustedes -periodistas- les aconsejo no den su teléfono. A partir de esto, si mañana me vienen a buscar mi teléfono, yo lo piso y lo rompo bien", dijo Fossati la semana pasada.

Ante esto, Raffo indicó que Fossati dio "una voz de alerta" respecto a un tema que "le preocupa a todos los uruguayos y que nos genera muchas preguntas".

"¿La Fiscalía no debería proteger la privacidad y garantía de todas las personas que puedan llegar a ser investigadas? Es muy válido hacerse esa pregunta porque tiene que ver con la defensa de la institucionalidad y de la democracia", apuntó Raffo.

"Es una opinión técnica muy válida la de ella. Creo que a todo el sistema nos tiene que preocupar el hecho de que las garantías no estén siendo protegidas. Es algo que nos tiene que preocupar a todos y no se debe politizar", subrayó.