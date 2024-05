Delgado señaló falta de autocrítica de precandidatos del Frente Amplio y aseguró que "no se les cae ni una idea"

"Algunos candidatos critican en la televisión todos los días, y por ahora no se les cae ni una idea, ni una propuesta", expresó.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado, señaló falta de autocrítica de sus adversarios frenteamplistas, cuando señalan a la administración actual de gobierno.

"Algunos candidatos critican en la televisión todos los días; nos critican a nosotros, al presidente, al gobierno, a todos; ahora, por ahora no se les cae ni una idea, ni una propuesta", manifestó.

En ese sentido, criticó que la precandidata Carolina Cosse no reconozca ningún logro de la actual administración y a Yamandú Orsi por decir que "el país se cae a pedazos".

"A mí me dio mucha pena las dos actitudes. Miren que lo estoy diciendo con respeto, no estoy insultando a nadie. Que representantes de un partido que fue gobierno 15 años, con mayoría propia y bonanza económica, y que si hicieron lo que hicieron no cuidando la plata de la gente, tengan tan poca autocrítica y tan poco sentido de la lealtad patriótica, que no pueden reconocer una obra de este gobierno", expresó el precandidato.

En un acto de la agrupación “Renovación y victoria”, de Gustavo Borsari, Delgado reiteró que el gobierno logró administrar cinco crisis, y que un gobierno suyo apuntará a un "segundo piso" de transformaciones.

El precandidato insistió en que el 30 de junio el Partido Nacional sea el más votado de todos los partidos. "Es nuestra primera meta. Yo quiero ser el candidato único del Partido Nacional para ser el líder de la coalición de gobierno, para ser el presidente de todos los uruguayos", subrayó.