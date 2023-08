Diputada del FA sobre aumento de personas en la calle: "Las políticas tienen que tener un sentido y es lo que no tienen en el gobierno de Lacalle"

Micaela Melgar aseguró que es un "muy mal número que demuestra el fracaso" del paradigma de propuestas que lleva adelante el gobierno para afrontar esta problemática.

La diputada del Frente Amplio (FA) Micaela Melgar se refirió este jueves, en rueda de prensa, a los datos sobre la cantidad de gente que duerme en la intemperie en Montevideo y aseguró que es un "muy mal número que demuestra el fracaso" del paradigma de propuestas que lleva adelante el gobierno para afrontar esta problemática.

En Montevideo, el número de personas que vive en situación de calle -pero duermen en refugios- creció 24% en los últimos dos años, pero si se tiene en cuenta solo aquellos que duermen a la intemperie el salto es de un 48%, según los datos preliminares del censo.

"Es un muy mal número que demuestra el fracaso de este paradigma de propuestas de este gobierno, que recordemos dijo que iban por cero personas en situación de calle y de un año al otro se duplica la gente en intemperie, que es la peor situación. Esto lo que significa es que los cambios que se hicieron no tiene resultados", sostuvo Melgar, quien fue directora de la División Calle del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el gobierno del FA.

Por eso, llamó a pensar este problema "sin adjetivos, sin estridencias y seriamente". Reconoció que se trata de una problemática de todas las sociedades, pero especialmente de aquellas "injustas, que tienen problemas en el acceso a la vivienda, en los ingresos y que tienen un sistema de privación de libertad que lo único que hace es generar más desigualdad".

"Si el gobierno no tiene idea qué hacer, capaz que sería bueno que, en vez de llevar adelante una serie de acciones que no tienen buenos resultado, asuma el fracaso y empecemos a tener otra tipo de políticas pensando en generar soluciones, viables y certeras, no cero personas en situación de calle", expresó.

Según detalló el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el 91% de las personas en esta situación tiene un consumo problemático de drogas. La legisladora de la oposición consideró que este "no es un dato relevante en general para la sociedad".

"Me parece que eso ayuda un poco a construir el prejuicio de que las personas en calle usan determinado tipo de droga y no otra, por ejemplo la pasta base. Ese es un problema. Estamos viviendo episodios de violencia que se basan en un terrible prejuicio sobre las personas en calle", opinó.

"Fortalece un prejuicio que particularmente hoy es bastante peligroso", reafirmó y se refirió a la denuncia de que personas en situación de calle fueron atacados por una banda de personas a la que los agredidos denominan como "los antipasta". La causa de esta problemática -respondió- es que no tiene casa y que no tiene ingresos.

Melgar sostuvo que "las políticas tienen que tener un sentido, que es lo que no tienen en el gobierno de (Luis) Lacalle Pou". En esta línea, reafirmó: "Lo que se ha hecho es reducir las políticas a un asistencialismo y lo que tenemos que volver a tener son políticas de desarrollo social".

"Yo creo que el Frente Amplio no va a volver al gobierno para hacer lo mismo, vamos a volver el gobierno para profundizar un montón de cosas, entre ellas, el desarrollo social", concluyó.