Diputados y senadores del Frente Amplio acordaron modificaciones al proyecto que reforma de la ley orgánica militar

La bancada analizará suprimir los tribunales de honor militar.

“Los tribunales de honor son absolutamente anacrónicos. No existen más en ninguna parte del mundo. Las cosas tienen que funcionar por el lado de la justicia, como en toda sociedad. Cuando haya problemas dentro de la justicia, se dirimirán en la justicia; pero no tiene por qué haber ningún tribunal que juzgue el honor, que es una cosa bastante indefinida. De cualquier manera, yo no puedo decir que ese capítulo ya lo hayamos sacado”, dijo el diputado Jorge Pozzi a Telemundo.

El proyecto establece cambios en la cantidad de oficiales de cada fuerza. El proyecto plantea bajar la cantidad de coroneles, de 190 a 145. También determina requisitos para el ingreso a las Fuerzas Armadas, en particular los grados subalternos, y cambia aspectos de la jurisdicción militar en departamentos limítrofes.

“Hay una modificación central en esto que es que se abandona la vieja doctrina de seguridad nacional que está reflejada en la ley que hoy está vigente del año 74. Abandonamos esa doctrina, y pasamos a un proyecto de ley que está basado en la ley macro de defensa, y en los decretos de política de defensa nacional y política militar de defensa”, agregó Pozzi.