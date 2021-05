Dirigente de Fenapes Slamovitz dijo que presentará denuncia penal contra diputado colorado Schipani

El diputado reveló que en 2017 Secundaria había avalado la justificación irregular de horas a docentes adheridos a Fenapes.

El dirigente sindical de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) Marcel Slamovitz anunció este miércoles que denunciará penalmente por injurias al diputado colorado Felipe Schipani, quien tras acceder a un pedido de informes reveló que se avaló la justificación irregular de horas a docentes adheridos a Fenapes. La información se desprende de las actas del Consejo de Secundaria del último período de gobierno del Frente Amplio.

"Se me ha tratado de delincuente, se me ha tratado de infame, de muchas cosas que no corresponden, que no son reales", dijo en el programa Moradores, del canal digital maragato Mora Contenidos. Y en ese sentido apuntó: "Me gustaría que el diputado Schipani sacara sus fueros y vayamos juntos a la Justicia".

Con respecto a las declaraciones de la directora de Secundaria, Jennifer Cherro, que señaló que Slamovitz no sería el único docente que justificó las horas de licencia sindical de forma irregular, señaló: "Es parte de la campaña de desprestigio hacia la Fenapes. No tenemos ni idea" qué es, dijo.

El caso se remonta al 23 de marzo de 2017, cuando la directora del Liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, abrió una investigación por la cantidad de inasistencias de Slamovitz, profesor de historia y expresidente de Fenapes. En dos años, el dirigente sindical acumuló 250 horas de inasistencias que justificó como actividad sindical.

Arnejo señaló que la denuncia había sido archivada por "amiguismo". Sobre esto, Slamotvitz indicó: "Si algo tiene la Fenapes, es independencia sindical. Hemos luchado por presupuesto, por esos grupos, porque siempre nuestra prioridad fueron los chiquilines. ¿De qué amiguismo estamos hablando?". "Todos tenemos informe de dirección firmados por ella de más de 90 puntos, informes de excelencia desde el punto de vista académico, nosotros estamos reivindicando la profesión docente", finalizó.