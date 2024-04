"Dudo que lo puedan hacer porque la conducta hasta ahora fue al revés": Orsi cuestionó propuesta de precandidatos blancos de no subir impuestos

En el marco de un acto en un comité de base del Buceo, el precandidato frenteamplista puso en duda las promesas de sus pares blancos de no aumentar los impuestos y dijo su partido no tiene previsto hacerlo.

Yamandú Orsi aseguró que el actual gobierno fracasó en muchos aspectos, entre ellos la falta de competitividad y la pobreza. En el marco de un acto en un comité de base del Buceo, el precandidato frenteamplista puso en duda las promesas de sus pares blancos de no aumentar los impuestos y dijo su partido no tiene previsto hacerlo.

"Es muy común en el Partido Nacional decir siempre que si ganan otros van a aumentar los impuestos. Me alegra que no lo vaya a hacer porque la otra vez lo dijeron y los aumentaron, fundamentalmente el IVA por las tarjetas", apuntó Orsi en rueda de prensa. "Es bueno que corrija su visión el Partido Nacional y no lo vuelva a hacer", agregó.

Recordó que el Frente Amplio cuando "tuvo que hacer una reforma tributaria no le tembló el pulso" y la hizo. "Este gobierno creo que acertadamente lo dejó como estaba salvo esas modificaciones en los montos", subrayó.

"Es un caballito de batalla decir: 'si ganas tú aumentas los impuestos si gano yo te los bajo'", señaló. "Si el ciudadano Delgado o cualquier otro ciudadano quiere que se firme o que se haga un compromiso de lo que va a ocurrir, sin ningún problema", respondió sobre qué pasaría en el caso de que el Frente Amplio (FA) llegue al gobierno. "Dudo que ellos (el Partido Nacional) lo puedan hacer porque la conducta hasta ahora fue totalmente al revés", lanzó.

Consultado por un slogan del FA que se ve en pasacalles por todo el país que señala que el gobierno fracasó, señaló: "Creo que en muchos aspectos sí, en otros no". Y cerró: "Yo estoy mirando que la competitividad del país está por el piso, es un desastre. Si yo tengo que hay 50.000 y 60.000 pobres más no parece que sea un éxito".