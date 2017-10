El FA acompañará el planteo de pasar al Tribunal de Cuentas las denuncias contra Bascou

El Frente Amplio acompañará el planteo de pasar al Tribunal de Cuentas las denuncias contra el intendente de Soriano, Agustín Bascou.

Sin embargo, no desistió de llevar el tema a la Justicia: se encuentra preparando la denuncia.

“El sábado pasado se ordenó a las personas responsables de esto contactar a los asesores y empezar a trabajar para presentar la denuncia. Para presentar la denuncia penal vamos a trabajar más elementos y en las normas que se plantean dentro del sistema jurídico”, afirmó la edila frenteamplista Ana González.

En tanto, el senador nacionalista Guillermo Besozzi volvió a respaldar a Bascou y señaló que le parece bien que el tema se lleve a la Justicia penal.

“Está bien por el mismo Bascou, creo la Justicia puede dirimir esta situación. Tengo plena confianza en la Justicia. No me parece mal que el Frente Amplio vaya a lo penal. No hubo juicio político, no hubo investigadora: la Justicia podrá dirimir esto”.