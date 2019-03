El Partido de la Gente cesó a Facello como su vicepresidente; el exfiscal Zubía analiza abandonar el partido

El diputado pretendía promover la precandidatura de Zubía en las internas, algo que no fue tomado con entusiasmo por Edgardo Novick.

El Partido de la Gente decidió cesar al diputado Guillermo Facello como vicepresidente del partido. Frente a esta situación, el dirigente y exfiscal Gustavo Zubía analiza dejar la agrupación.

En junio del año pasado, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, anunciaba la incorporación del exfiscal Gustavo Zubía. Lo hacía con un abrazo a él y al exdiputado colorado Guillermo Facello, fundador del partido junto con él.

A los pocos meses, Zubía y Facello le plantearon a Novick la posibilidad de que el exfiscal disputara la elección interna. Según lo que cuentan desde la interna, Novick nunca estuvo a favor de esa propuesta.

“Tenía como único objetivo dinamizar el partido, no cuestionar el liderazgo”, dijo Facello.

En los últimos tiempos, Facello comenzó a tener conversaciones con dirigentes del Partido Colorado. Todo indica que esto fue el desencadenante para que Novick decidiera cesarlo del cargo de vicepresidente del Partido de la Gente, tras “retirarle la confianza por su proceder ajeno al funcionamiento orgánico de partido”, según se hizo saber a través de un comunicado de prensa. Según este texto la decisión la tomó la Mesa Ejecutiva del Partido.

“En todo caso, deberían haber que destituido como presidente a Novick que es el que no hace funcionar la orgánica del partido”, apuntó Facello.

Este comunicado se conoció pocas horas después que la lista 12.000 de Facello decidiera plantearle a Novick en una reunión mañana lunes que presentarían a Zubía a disputar la interna.

“Esto es recibido como una muestra de hostilidad clarísima”, apuntó Zubía. “No sé si estoy sorprendido, porque conociendo las prácticas personalistas y dictatoriales dentro del partido, no me sorprende mucho”, agregó Facello.

Tras esta situación, Facello y Zubía están más cerca de irse del Partido de la Gente que de quedarse.

“Si el diputado Faccello es expulsado del partido, yo me voy a sumar a él en solidaridad. Manejamos la posibilidad de poder tener contactos formales con otros partidos. En el Partido Colorado podría ser. Sabemos que nos recibirían de brazos abiertos a cada uno”, agregó Zubía.

Hacía varias semanas que Novick no hablaba con Facello. “¿Hoy qué le diría a Novick? Que me he sentido defraudado con su proceder, pero tranquilo con el esfuerzo”.