El Plenario del 15 de diciembre será clave para Raúl Sendic y la 711

El sábado 15 de diciembre, el plenario del Frente Amplio trata los informes del Tribunal de Conducta Política, entre ellos el de Raúl Sendic, Leonardo de León y Luis Almagro.

El día del Plenario será clave: puede determinar si el FA inhabilita a Raúl Sendic o no a ser candidato. Esta es una decisión difícil para el Frente Amplio. La fuera política siente que hay riesgos y además lo muestran las encuestas, pero hay un hecho muy claro: la mayoría de los precandidatos sienten que aparecer en la foto de campaña con Sendic los perjudica.

Los dos casos que más llaman la atención son los de Raúl Sendic y Leonardo de León, ambos de la Lista 711. Ambos fueron evaluados por el Tribunal de Conducta Política por el uso de tarjetas corporativas cuando uno presidía ANCAP y el otro ALUR. Ambos recibieron informes muy negativos y contundentes. Ellos son son los principales referentes del sector.

Para sancionarlos se necesitan cuatro quintos del Plenario, es decir un 80% de los votos. El Frente Amplio ha intentado una salida consensuada para que Sendic de un paso al costado, pero no avanzaron demasiados. Por eso esta semana y la que viene serán muy importantes porque habrá definiciones de sector políticos y contactos en la interna del Frente Amplio para definir posiciones. Dentro del Frente Amplio creen que pueden llegar a esa mayoría, pero hay quienes proponen votar nominalmente. Es decir, no solo levantar la mano sino decir si se aprueba o no la sanción para así evitar que haya desalineamientos con las decisiones tomadas por cada sector.

El caso de De León es muy similar al de Sandic, por lo tanto es posible que se aplique la misma sanción a ambos.

En total son 17 casos, entre ellos está también el de Luis Almagro. Se trata de un caso llamativo, porque si bien Almagro es ex canciller hoy ocupa el cargo de secretario general de la OEA y eso genera un debate sobre si amerita o no la intervención o la aplicación de una sanción.

Algunos de los otros casos: