El sector Todos aguarda por las explicaciones de José Bayardi para definir si vota o no la destitución de los cuatro generales del Ejército

Para aprobar estas destituciones en el Senado es necesaria una mayoría especial de tres quintos de los votos, que el oficialismo solo no tiene.

“Antes de tomar una decisión tenemos que escuchar al ministro de Defensa porque nosotros no tenemos ni una versión oficial. El gobierno no ha hablado. El día que sucede este hecho, justo estábamos en comisión de Defensa, yo les pregunto a los legisladores del Frente Amplio si era un cese o renuncia del ministro. ‘No lo sabemos’. ¿Hay ministro interino? ‘Hasta el momento no sabemos’. Así que nosotros vamos a esperar al nuevo ministro para tomar una decisión sobre el tema de la venia, si se incumplió o no con los deberes inherentes a estos generales de las Fuerzas Armadas”, explicó Luis Lacalle Pou.