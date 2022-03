Lacalle dijo que "seguramente" será él quien hable en la cadena de radio y TV por el "No"

El presidente Luis Lacalle Pou brinda en la noche de este jueves una entrevista a Telemundo.

El presidente Luis Lacalle Pou brindó en la noche de este jueves una entrevista a Telemundo en la que habló del referéndum contra 135 artículos de la LUC del próximo 27 de marzo, cómo ve a la coalición de gobierno y cómo sigue la gestión de la pandemia de Covid-19 en Uruguay.

Un día después de dar un mensaje ante la Asamblea General en ocasión de los dos años desde que asumió el poder, el mandatario contó cómo fue el proceso -que inició en 2015, tras la derrota electoral de 2014- que terminó definiendo los contenidos de la ley de urgente consideración (LUC). "Ha sido una discusión bien amplia", afirmó, y reiteró que es una ley que no "generó ningún perjuicio". Además, dijo, "generó beneficios que están muy vinculados a la libertad del individuo".

¿Un triunfo del "No" en el referéndum de finales de mes que implicaría? "Es una ley que ni le ensancha la espalda a un gobierno ni se la achica", afirmó. Hay "herramientas" en la LUC que el Poder Ejecutivo considera muy importantes, dijo el presidente. ¿Y una victoria del "Sí"? "Un paso atrás en los 135 artículos", aseveró, y señaló que esto se vería, entre otros, en seguridad y educación.

Sobre este tema, Lacalle Pou dijo que "seguramente" será él quien hable en la cadena de radio y TV de cara al referéndum del 27 de marzo por el "No". "Me siento con el derecho, con el amparo jurídico, y con la obligación de explicar", comentó.

Por otro lado, el presidente fue consultado acerca del mecanismo de fijación del precio de los combustibles -definido en la LUC- y si hay posibilidad de que el precio se cambie de manera bimensual y no cada mes, como sucede ahora. Respondió que no hay nada decidido, pero que podría ser. "Nos da una referencia técnica de la cual partimos", defendió.

"Si yo antes del 1° de marzo podía prever" que "el mundo iba a cambiar como cambió" por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, "no hubiera hecho ese compromiso", dijo Lacalle Pou ante la pregunta de si incumplió su promesa de campaña de no subir el precio de los combustibles.

El mandatario también se refirió a un compromiso -anunciado ayer- de una rebaja impositiva en ciertos tributos. "Tenemos un compromiso de avanzar sobre una disminución del IASS” (Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social), comentó, algo que adelantó ayer en el Parlamento. “Va a depender del resultado económico”, dijo. ¿Qué sería esto? "Una economía que crezca por encima del 3,8%" en 2022, respondió.

Por otro lado, el jefe de Estado también fue interrogado acerca de la reforma de la seguridad social que su administración pretende llevar adelante. "Es un bollo pararla de pecho y patearla para adelante", comentó.

"La reforma de la seguridad social al único que no le modifica su situación es al jubilado", afirmó. "Seguro no va a tener ninguna modificación", agregó.

"Si vemos que hay voluntad de avanzar en un consenso, no te apures. No hemos visto esa voluntad a priori, pero no la descartamos", dijo sobre el proyecto en esta materia que el gobierno elabora.

Sobre las negociaciones con China para la concreción de un eventual tratado de libre comercio (TLC) con China, el mandatario dijo que "aparentemente estaría por finalizarse" el estudio de factibilidad.

El presidente fue consultado sobre el canciller, Francisco Bustillo, días después de que la Cancillería protagonizara una polémica por sus directivas a la representación de Uruguay en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la invasión rusa a Ucrania. "Son conversaciones privadas", dijo Lacalle Pou, pero admitió que el canciller le presentó su renuncia, algo que él no aceptó. "Obviamente aceptó el error", dijo sobre Bustillo.

¿Cómo está la relación con Argentina? Dijo que el foco es en la "agenda positiva", pese a las diferencias que tiene con la administración del presidente Alberto Fernández, quien se opone a la flexibilización del Mercosur que Lacalle Pou quiere impulsar.

Educación, seguridad y vivienda

"Todo el sistema educativo (...) tiene un fin, que es el alumno", dijo el presidente ante la pregunta de qué lo desvela en este terreno. "¿Qué le vamos a enseñar? Hay un cambio de paradigma enorme en este sentido. Es muy importante tener un plantel docente estable en un centro educativo", afirmó.

Por otro lado, Lacalle Pou fue consultado sobre cómo evalúa la labor de su gobierno en materia de seguridad. Mencionó las últimas estadísticas -que marcan una caída de los delitos en 2021 frente a 2020- y dijo que las reformas incluidas en la LUC es lo que pedía la Policía para sentirse más respaldada.

"Vamos a trabajar con las intendencias, que son las que más conocen el territorio", sostuvo el jefe de Estado al ser consultado por el déficit de viviendas en el país. "Lo que es claro es que vamos a invertir el doble de lo que se venía invirtiendo hasta ahora", añadió.

La coalición y su relación con Fernando Pereira

Dentro de la coalición de gobierno, dijo, hay "matices", pero es algo esperable cuando la conforman varios partidos diferentes, agregó. "¿Cuánto se apostó que la coalición no duraba seis meses?", se preguntó, y dijo que "en los grandes temas del país" funciona, al recordársele su veto a la ley forestal impulsada por Cabildo Abierto.

"Si uno aprieta, asfixia", graficó, pero descartó observar un "debilitamiento" en la coalición multicolor.

Una de las diferencias dentro del Poder Ejecutivo es el proyecto de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a presos mayores de 65 años. "Estamos en un proceso de discusión. Seguro 70 (años)", dijo Lacalle Pou, quien agregó que le cambiaría "alguna cosa menor" al texto.

"Fue de menos a más, no había tenido participación política. Se tuvo que remangar", comentó acerca de la gestión el ministro de Salud Pública, el cabildante Daniel Salinas.

Lacalle Pou dijo que siempre tuvo una buena relación con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), con quien tiene diálogo. "Estoy tratando de que debata con Pablo Mieres, pero no me da pelota", bromeó en referencia a un intercambio frustrado dado que Pereira ha dicho que solamente debatiría con un dirigente blanco.

Pandemia

"Tratamos de (...) no tomar medidas de manera apresurada", dijo interrogado acerca de qué decisiones se tomarán próximamente en el marco de la emergencia sanitaria, como levantar el uso del tapabocas en lugares cerrados. "Lo ideal sería lo antes posible", planteó, aunque no adelantó una fecha.

Uruguay llegó a gastar casi US$ 1 millón por día en PCR, algo que con el tiempo ha ido bajando, comentó. "Se calcula que (en 2022) va a haber una necesidad de apoyo menor" que el año pasado, dijo, cuando el Estado desembolsó más de US$ 1.000 millones por la pandemia a través del Fondo Coronavirus.

A su vez, dijo que Uruguay se encamina a ofrecer una cuarta dosis de la vacuna anticovid a toda la población, algo que al momento está limitado a los mayores de 70 años. "Desde mi punto de vista sí", dijo, pero recordó que esto está supeditado a la recomendación de los expertos que asesoran al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Invasión en Ucrania

Sobre la invasión que Rusia inició en Ucrania la semana pasada, el presidente planteó que le "impacta" que en este siglo los conflictos se sigan resolviendo por la vía de la violencia.

Además, dijo que él no hubiera quitado de la grilla de Vera TV a la señal rusa RT, algo que decidió el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y que despertó la crítica de la embajada de Rusia en Uruguay.