Lacalle en la Asamblea General: repaso de la gestión, menciones a la LUC y un "compromiso" sobre el IRPF y el IASS

El presidente Luis Lacalle Pou llegó este miércoles hasta el Palacio Legislativo para brindar un mensaje a la Asamblea General, dos años después de su asunción, en marzo de 2020.

"Estas instancias ayudan a fortalecer la democracia", dijo el presidente en el inicio de su discurso. Lacalle Pou comenzó recordando cómo fueron los primeros pasos de la campaña de vacunación anticovid en Uruguay el año pasado. "Se desplegaron más de 360 vacunatorios a lo largo y ancho de todo el país", dijo, y destacó el "profesionalismo" de los vacunadores "que estuvieron en el primer frente de lucha".

El 83% de los uruguayos tiene una dosis de la vacuna, dijo Lacalle Pou, quien detalló también qué porcentaje de la población tiene dos y tres dosis. Recordó la "predicción" de que el país se quedaría sin camas de cuidados intensivos, fruto del avance de la enfermedad en el país, y dijo que se logró duplicar la cantidad de camas de CTI.

Con reconocimientos a los vacunadores y personal de la salud, Lacalle Pou destacó la vacunación contra el Covid-19. "Uruguay el año pasado dio 7 millones de vacunas", aseguró el presidente. pic.twitter.com/SQec5jpn0q — Telemundo (@TelemundoUY) March 2, 2022

A su vez, Lacalle Pou destacó una serie de logros en materia sanitaria por fuera del Covid-19, y adelantó algunas obras que se prevén para este año en esa área en diferentes partes del país.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) "jugó un rol fundamental en la pandemia", dijo Lacalle Pou, y enumeró algunas de las medidas que tomó esta cartera para tratar de mitigar el impacto del coronavirus en la población más vulnerable. "Más de 12.000 personas se inscribieron como monotributistas Mides", destacó el presidente, quien agregó que "al fin y al cabo la gente sintió en la pandemia que el Estado era un palenque donde recostarse".

Por otro lado, hizo mención a que en 2021 se llevaron adelante 125 adopciones, "el mejor dato desde que se lleva registro".

"Vamos a crear la Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga, a quien extrañamos todos los días", dijo Lacalle Pou, lo que generó una ovación entre los presentes en el Palacio Legislativo. "Fue uno de los principales impulsores", dijo en referencia al fallecido ministro del Interior.

Lacalle Pou hizo alusión a la alimentación en los centros educativos durante el año pasado, y dijo que "se mantuvo durante todo el año el sistema de alimentación gratuita para miles de estudiantes".

A lo largo del repaso, el jefe de Estado dijo que hay miles de uruguayos que viven en condiciones "indignas", algo que hay que superar. "Hay que darle fuerte impulso a las políticas de vivienda", enfatizó.

En materia de ambiente, en tanto, destacó la creación del ministerio que trata acerca de esta materia durante su administración y dijo que se presentó una estrategia climática de largo plazo.

Por otro lado, también habló de los "compromisos" alcanzados en materia de seguridad pública. "No va a ser el conformismo nuestra actitud", planteó, y añadió: "Estoy convencido que estamos en el rumbo adecuado y correcto, y esto no se trata de relatos ni de voluntarismo, se trata de datos, y las cifras son contundentes, ha habido una mejora sensible".

"Nos sigue azotando el flagelo de la violencia doméstica", dijo Lacalle Pou al mencionar las últimas estadísticas de los diferentes delitos, comunicadas semanas atrás por el Ministerio del Interior.

"Nosotros impulsamos a través de la ley de urgente consideración normas tendientes a cuidar" a la Policía, dijo Lacalle Pou. La cadena de mando, agregó, siente el "respaldo" de las autoridades.

Hubo un récord de incautación de pasta base y de cocaína el año pasado, dijo, a la hora de hablar de la lucha contra el narcotráfico. "No estamos hablando de relatos, estamos hablando de datos", reiteró.

El Mercosur también fue mencionado, y Lacalle Pou habló de su intención de "flexibilizar" el bloque regional, algo que no cuenta con el aval de todos los socios. "Pasamos de las palabras a los hechos", dijo, e hizo referencia a las negociaciones con el gobierno de China para tratar de lograr un acuerdo de libre comercio (TLC).

A su vez, el mandatario mencionó que el año pasado casi 15.000 personas tramitaron la residencia en Uruguay, una cifra récord.

Lacalle Pou también habló de la cifra inédita de exportaciones de 2021, con la carne como producto estrella y China como el principal destino de las colocaciones nacionales.

El mercado laboral fue abordado por el presidente, quien resaltó la recuperación ("gradual y continua", dijo) que ha tenido en los últimos meses, luego del fuerte impacto que recibió con el arribo del coronavirus al país.

Aseguró, además, que en 2022 "va a comenzar el proceso de registrar la recuperación del poder adquisitivo del salario".

Lacalle Pou comentó además la portabilidad numérica, creada a partir de la LUC. "No es necesario ahondar sobre aquellas voces que preveían un mecanismo que iba a fundir a la empresa pública, dijo, y agregó que "Antel se ha fortalecido".

Para este año se prevé una inversión de US$ 869 millones en obras de vialidad, dijo el presidente.

"Los vínculos laborales se redujeron en 5.000", dijo sobre las vacantes estatales en 2021 en comparación con 2020.

A la hora de hablar de la economía, recordó la proyección de crecimiento de 4,5% del producto para el año 2021, algo que adelantó hace algunos días el Ministerio de Economía (MEF). Dijo, además, que por segundo año seguido hubo una mejora de las cuentas públicas. "La discusión no es más o menos Estado, es cuidar los recursos públicos y ser justos al gastarlos o invertirlos" dijo.

"No se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos", aseveró el presidente, lo que despertó el aplauso de los integrantes del oficialismo presentes en el Palacio Legislativo.

"Quiero asumir un compromiso en nombre del gobierno", dijo, y habló de los pronósticos económicos para este año. "Tenemos el firme compromiso de cumplir con lo pactado en el Compromiso por el país, de obtenerse resultados satisfactorios en la economía, de reducir el IASS y aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023", anunció.

"Vamos a tratar de tener un nuevo Hospital de Clínicas" en 2030, dijo Lacalle Pou, y comentó que ya había hablado del tema con el rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim. Esto requiere, precisó, el compromiso de los próximos gobiernos.

Lacalle Pou apuntó al referéndum del próximo 27 de marzo, y dijo que la población irá a las urnas de manera "civilizada. Seguidamente, sobre el final de su alocución de poco más de una hora, apuntó que "Uruguay tiene la chance de abrirse al mundo y de que le vaya bien".

El jefe de Estado llegó al Parlamento poco antes de las 18 horas. Lo esperaban en la escalinata la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el presidente de la Cámara de Representantes, el colorado Ope Pasquet. Dentro de la sala ya estaban los integrantes del gabinete.

El mandatario ya se había dirigido a los legisladores en marzo de 2021, en ocasión del primer año de su administración, marcado por la irrupción de la pandemia de Covid-19.