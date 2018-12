Ferreri dijo que no piensa en ser candidato a intendente: “en la circunstancia económica nacional y regional estar pensando en otra cosa sería una falta de respeto”

El subsecretario de Economía fue entrevistado por Emiliano Cotelo, que le preguntó sobre algunos aspectos del programa del Frente Amplio resueltos durante el Congreso.

El presidente de la Bolsa de Valores, Angel Urraburu, dijo hoy en Búsqueda “Si (en un cuarto gobierno del FA) se suben los impuestos al capital, acá no queda ni el loro”, ¿qué le pareció?

Con respecto a la frase, es una opinión. Con respecto al proceso de discusión dentro del Frente Amplio, los congresos programáticos son un rasgo distintivo del Frente Amplio. Hoy el FA tiene dos candidatos, pero tiene un único programa. Se le da certeza a la ciudadanía de que hay una base programática que después llevará adelante el candidato ganador. Por supuesto que esas discusiones son fermentales, son intensas, duras.

Las crónicas de prensa señalaron que usted y el subdirector de OPP, Santiago Soto, tuvieron que negociar fuerte el fin de semana pasado, durante el Congreso del FA, para atenuar planteos de reformas tributarias que habían surgido en una subcomision y que resultaban riesgosos.

Lo que terminó aprobándose por el Congreso no es más ni menos que lo que ha venido ocurriendo en los tres períodos de gobierno. Es decir, generar un sistema tributario cada vez más progresivo donde paga más el que tiene más. Sobre esa base, lo que se establece y el texto lo dice, es analizar la posibilidad de evaluar generar determinados cambios.

Hubo una moción para incrementar a las grandes empresas la tasa del IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas), que hoy está en 25%, y elevar el IRPF a los ingresos más altos. Después de negociaciones, se decidió otro texto. ¿Usted quedó conforme?

Sí, quedé conforme porque lo que se establece es la posibilidad de analizar cambios. Y un sistema tributario es dinámico, no es una cuestión estática. Dentro de ese dinamismo, la orientación del Frente Amplio es que sea más progresivo. Esto no quiere decir que se aumente la carga tributaria.

¿Le parece importante que se desarrolle un mercado de capitales acá?

Por supuesto. Eso tiene que ver con muchas cosas. Para que sea denso, sea rico y se generen operaciones tiene que ver con que haya negocios para que eso ocurra, y no creo que dependa solamente de la tasa del IRPF.

Tomo una última frase de Urraburu.“Nunca pensé que lo fueran a poner en un programa de gobierno después de lo que ha pasado, y estando en una situación en la que nadie asegura que el Frente Amplio vaya a ganar”. ¿No se está complicando la vida el FA con estos planteos, cuando va a enfrentar la elección más difícil de los últimos tiempos?

Yo creo que es honesto con la ciudadanía marcar las líneas que un partido político quiere hacer. Si la estrategia es ‘escondamos lo que pensamos así nos vota más gente’ yo creo que en el largo plazo no es bueno para la sociedad.

¿Va a ser candidato a la Intendencia de Montevideo?

Estamos trabajando muchísimo. Nos quedan quince meses de gobierno. Pero la vida dirá cuáles son los desafíos que vengan por delante, pero esas son cosas que se resuelven en el colectivo.

La información que maneja Telemundo es que esto quedó acordado en el momento en el que el Frente Líber Seregni le dio su apoyo a Daniel Martínez.

Lo desmiento rotundamente, no hubo ningún acuerdo de ningún tipo al respecto. El que conoce a Astori sabe que no da apoyos a cambio de negociaciones. Apoyamos a Daniel Martínez porque entendíamos que es el mejor candidato. No hubo ningún acuerdo.

¿Le interesa la candidatura a la Intendencia de Montevideo?

En la circunstancia económica nacional y regional estar pensando en otra cosa sería una falta de respeto para la gente.

¿Pero figura en sus planes?

Por el momento no, la vida dirá.