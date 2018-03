Jim Yong Kim: “Uruguay tendría un futuro brillante” si los uruguayos sintieran tanta pasión por la educación como con el fútbol

El presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, participó de una entrevista a cargo de Emiliano Cotelo para Telemundo.

Kim, nacido en Corea del Sur y criado desde temprana edad en Estados Unidos, es médico y antropólogo. “Todos los presidentes anteriores a mí eran banqueros o políticos. Soy el primer presidente del BM que trabajó en países en desarrollo”, apuntó.

El entrevistado fundó en 1987 la organización Partners in Health (Socios en salud) para asistir en salud a personas en países como Perú y Haití.

Pasado crítico y cambios

En los años ’90, Kim tenía una postura muy crítica del enfoque del BM. Sobre esto profundizó:

“En los años ’90 era parte del movimiento 50 years is enough (50 años son suficiente) que apuntaba a cerrar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora, qué suerte que perdimos esa lucha, porque creo que la institución es muy importante”.

El entrevistado remarcó que en los 20 años que pasaron desde que se manifestó contra el BM “la institución cambió mucho”, y ejemplificó:

“Antes se enfocaban muy poco en educación y salud. La actitud en ese entonces era que inviertan en carreteras, energía y luego, cuando se hagan ricos, invirtieran en salud y educación”.

Kim considera que “la organización cambió, y yo la cambié más”. Explicó que el nuevo enfoque del Banco, concentrado en salud y educación, es el motivo por el que está en Uruguay.

Los ajustes estructurales

En América Latina el Banco Mundial y el FMI fueron criticados por las políticas que proponían, las cuales eran consideradas funcionales a los países industrializados. También se criticó a estos organismos por plantear ajustes fiscales que perjudicaban a los sectores más pobres de la población y que financiaba obras que dañaban el medio ambiente. Respecto a estas críticas, Kim observó lo siguiente:

“En el 2000 edité un libro que se llamaba “Dying for growth” (Morir por el crecimiento). Era sobre inequidad global, y criticábamos esas políticas por enfocarse solo en el crecimiento del PBI, ignorando sectores como salud y educación”.

Pese a su postura crítica, Kim destacó que el ajuste estructural “tiene muchas ideas importantes”, como la independencia de los bancos centrales. Dijo también que los procesos de estructuración de deuda son importantes. “Esas son las cosas que alentamos”, indicó.

A partir de las críticas, Kim admitió que no se llegaron a “recetas” para los países, sino que se reconoció que se debe trabajar en conjunto con estos.

América Latina y las economías de mercado

El presidente del BM señaló que en América Latina persisten las críticas, en especial a las economías del mercado, a lo que empleó una analogía:

“Si uno está nadando en un océano, puede maldecir contra él, pero más vale que sepa nadar. Critíquenlo pero asegúrense de hacer lo que hay que hacer para que todos los ciudadanos puedan nadar”.

El capital humano

Se trata de la primera visita de un presidente del BM a Uruguay. En esta instancia, Kim encabezó un foro llamado “El factor humano: invertir en la gente”. Detalló el concepto:

“Los líderes de los países en desarrollo esperan que llegue el dinero. Si uno ve los presupuestos de los países más pobres, no gastan nada en salud y educación. Entonces decidimos que primero hay que mejorar el capital humano. ¿Tiene un impacto en el crecimiento económico? Sí”.

Agregó que, en los últimos 25 años, el cuartil superior de quienes mejoran el capital humano creció un 1,25 % del PBI anual más rápido que los del cuartil más bajo, que no invirtieron en capital humano. Adelantó que el BM hará un ranking de países que invierten en capital humano y explicó el motivo detrás de ello:

“Si no hacemos un ranking, nadie presta atención. Queremos crear incentivos para que muevan a los líderes y ministros de Finanzas para que inviertan más en las personas. El ranking puede tener ese impacto”.

Uruguay visto por el Banco Mundial

En el caso de Uruguay, Kim hizo un balance:

“Por un lado, es un país consciente de que el mercado global es el océano donde todos nadamos. El gobierno- sea de izquierda, derecha o centro- siempre está abierto a apoyar al sector privado en su crecimiento. Los ranking Doing Business son buenos desde 1994.

Además, recalcó la justicia social en el país:

“La inequidad casi no existe en Uruguay. La clase media es un gran porcentaje de la población, el más alto de Latinoamérica. Es un país enfocado en apoyar al sector privado y a la vez comprometido con la justicia social y la igualdad. Eso no se ve a menudo”.

En cuanto a insuficiencias, el entrevistado indicó que en educación hay “indicadores que no son tan alentadores”. “Entre la población más pobre, algunos no terminan la secundaria”, sostuvo. También observó que Uruguay tiene un porcentaje de jóvenes que culmina la educación terciaria menor a países que tienen otro PBI per cápita.

El encuentro con Diego Lugano

El presidente del Banco Mundial dialogó en el foro con Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya de fútbol. Kim contó qué se llevó de ello:

“Mi pedido específico fue que si pudiéramos hacer que los uruguayos sintieran tanta pasión por la educación como lo hacen con el fútbol, Uruguay tendría un futuro brillante. Le pregunté a Diego si quería trabajar con el Banco Mundial para mandar el mensaje que la pasión que uno siente por el fútbol debe sentirla por la educación y el futuro”.

La entrevista completa con audio original: