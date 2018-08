Por la situación argentina, en 2019 Uruguay crecerá “por debajo del 1 %” y la recaudación será menor que la prevista en la Rendición de Cuentas

"Hay que estar muy cuidadosos. No hay que entrar en pánico, pero hay que preocuparse", afirma el economista Gabriel Oddone sobre la incidencia de la depreciación del peso argentino en Uruguay.

Ayer los argentinos vivieron un día muy preocupante. El dólar saltó 8% y cerró por arriba de los $ 34. Pero hoy los mercados no se calmaron y, pese a nuevas medidas del gobierno de Mauricio Macri, el dólar volvió a subir, esta vez 16%, para quedar cerca de los $ 40 en el mercado minorista. En un año la divisa de EEUU ha subido más de 100% en el país vecino.

¿Por qué ha aumentado la volatilidad financiera en Argentina esta semana, especialmente en los últimos dos días? “Lo que tenemos en Argentina es un problema de credibilidad severo en política macroeconómica. Hay falta de credibilidad en el rollover de la deuda que tiene que hacer el gobierno en los próximos meses”, responde el economista Gabriel Oddone. Esto es la renovación de los vencimientos de títulos públicos, esencialmente del Banco Central.

“El gobierno tiene que trazar un plan fiscal creíble, viable desde el punto de vista político: un ajuste fiscal, que está en curso, pero que claramente el mercado no lo está reconociendo como viable o como políticamente factible, por lo que atenta contra él”.

“Por otro lado, tiene que lograr en el mercado la obtención de 15 mil millones de dólares para poder cerrar su programa financiero”, sostiene Oddone. “En ausencia de un plan adicional con el fondo que adelante dineros comprometidos o directamente ponga dineros frescos sobre la mesa, va a ser muy difícil que Argentina cambie”.

“El ajuste supone rediscusiones sobre transferencias con provincias, supone aumento de tarifas, supone aumento de impuestos, rebaja de gastos, todo lo cual requiere mínimo apoyos políticos y algunos aspectos que tienen que pasar por movida legislativa”, explica. “En esa situación estamos y por eso hay tanta volatilidad y tanta movilidad financiera”.

El economista sostiene que en el escenario actual no se puede prever cuándo se normalizarán los mercados: “Hoy todo está servido para que esta volatilidad permanezca y no hay acciones mitigantes que no sean de shock que vayan a cambiar de manera drástica”.

Las crisis financieras en Argentina suelen tener repercusiones importantes en Uruguay. Hoy somos menos dependientes de ese mercado que en el año 2002, pero igual, seguimos muy ligados, por ejemplo, en el turismo. ¿Debemos preocuparnos? ¿Cuánto? “Sí”, responde Oddone. “Hay que estar muy cuidadosos. No hay que entrar en pánico, pero hay que preocuparse”.

En 2001, los créditos que el sistema bancario uruguayo otorgaba a no residentes eran 18 % del total. Eso, esencialmente eran créditos argentinos. Hoy son menos del 1 %. “Es decir, que el sector bancario uruguayo está protegido del riesgo argentino”, sostiene Oddone.

“La probabilidad de que este fenómeno ingrese como una crisis bancaria es muy baja”.

“Nuestro perfil de deuda es mejor que el de Argentina”, explica. “Desde el punto de vista financiero, Uruguay no enfrenta, como en 2001 o 2002, un riesgo de recibir un shock que rápidamente se meta en el sistema financiero y que se extienda de manera acelerada”.

Pero sí tenemos una alta exposición argentina, afirma el experto. Como muestra el siguiente gráfico, si bien hoy Argentina pesa muy poco en bienes, cuando uno toma bienes y servicios Argentina es tan relevante para Uruguay como China, prácticamente.

Aproximadamente 2.100 millones de dólares tienen que ver con ventas a Argentina.

“Estamos mejor preparados que en el pasado pero no somos inmunes, porque este golpe de actividad va a tener un impacto relevante”.

“No tenemos efectos de corto plazo pero sí de mediano plazo”, advierte Oddone. “El año que viene vamos a estar creciendo por debajo del 1 %. Si este escenario se vuelve más complejo, el año que viene el Gobierno va a tener que tomar medidas de naturaleza fiscal”, opina.

La siguiente gráfica muestra la relación de precios de Uruguay con Argentina: hasta hace unos meses estábamos en una situación de precios de equilibrio de largo plazo con Argentina, no estábamos ni caros ni baratos con respecto al país vecino. No obstante, la tendencia que ha tomado la gráfica desde enero a la fecha indica que hoy estamos un 30 % caros en dólares respecto del promedio histórico.