"Es de justicia para los que no cobramos": intérpretes uruguayos celebran que Parlamento se apreste a aprobar artículos criticados por Spotify

“Estos artículos son básicamente el reconocimiento del derecho para los artistas, intérpretes y ejecutantes en el ámbito digital", dijo la prosecretaria de Sudei sobre las modificaciones a la Ley de Derechos de Autor tratadas en la Rendición de Cuentas.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto votó esta semana a favor de los artículos 284 y 285 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que establecen, entre otras cosas, que los intérpretes uruguayos podrán cobrar por la reproducción de música en plataformas digitales, algo que actualmente no sucede; una iniciativa a la que se opone la empresa internacional Spotify y que, en la vereda de enfrente, es aplaudida por la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (Sudei).

Semanas atrás, en una carta enviada al ministro de Educación y Cultura, Spotify criticó los dos artículos y dijo que, de aprobarse, podrían volver "inviable" su negocio en Uruguay. Estos artículos, que implican modificaciones a la Ley de Derechos de Autor, podrían ir “en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos”, agregó la empresa.

Ahora, en la recta final del tratamiento de la Rendición de Cuentas -que se espera sea votada en el plenario del Senado la próxima semana-, desde la Sudei celebran lo que a su juicio es la concreción de un “derecho” y un hecho de “justicia” para con los artistas.

“Estos artículos son básicamente el reconocimiento del derecho para los artistas, intérpretes y ejecutantes en el ámbito digital. En la revolución digital, los únicos que estamos desamparados y vulnerables somos los artistas, los demás actores sí tienen reconocido el derecho y ya están cobrando. Pero los artistas intérpretes y ejecutantes no, por eso son tan importante estos artículos”, dijo a Telemundo la prosecretaria de Sudei, Marihel Barboza.

En ese sentido, Barboza afirmó que estos artículos no se hicieron “al azar”: “Es algo que venimos estudiando, presentando desde hace mucho tiempo. En esta oportunidad tuvimos la apertura de todos los partidos políticos, todos los legisladores nos recibieron y entendieron que era de suma justicia que los intérpretes tengamos este derecho. Estamos esperando la votación de la próxima semana. Necesitamos esa herramienta para decir que estamos protegidos, que tenemos el reconocimiento”.

“La primera etapa es el reconocimiento del derecho. La otra etapa será la redistribución interna, que ya es un tema más administrativo, que no tiene que ver con un pago doble de Spotify ni de ninguna otra plataforma. Es un tema administrativo, que tendremos que resolver entre productores e intérpretes”, reafirmó la también cantante.

“Hay un tema de entender que este derecho es de justicia para los artistas intérpretes y ejecutantes, que no estamos cobrando. Actualmente cobra el productor y el autor, pero en los derechos digitales no cobra el artista intérprete y ejecutante. Sí cobramos en el derecho de la parte analógica, en la parte digital no estamos cobrando. Vamos a estar a la vanguardia en la protección de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes en la región. En Sudei hay alrededor de 4.500 socios”, agregó.