"Es un acto de responsabilidad nacional": Lacalle firmó proyecto de reforma previsional y se enviará al Parlamento

"No se lo vamos a dejar al próximo gobierno, sea de la idelología y del color que sea", dijo el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou encabezó este jueves una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para brindar información acerca del proyecto de ley que reforma la seguridad social y que ingresará este viernes al Parlamento.

"Estamos ante la culminación de un proceso y el inicio de otro", dijo el mandatario sobre la iniciativa, que esta tarde recogió las firmas de todos los integrantes del gabinete ministerial. Recordó este camino "de larga data que abarcó por lo menos tres gobiernos, donde la dirigencia política toda del Uruguay entendía que la reforma de la seguridad social era de carácter urgente".

Hizo hincapié en la amplísima participación con la que contó la comisión de expertos de la seguridad social. "Casi una centena de reuniones, una centena de expertos nacionales e internacionales, múltiples delegaciones de distinto perfil y obviamente los partidos políticos", comentó. El texto firmado por el Consejo toma en cuenta unas 30 propuestas que hicieron los partidos de la coalición.

El presidente se preguntó: "¿Qué pasaría si el Uruguay no reforma la seguridad social en los próximos años?". Y respondió: "La proyección del gasto y del déficit en los próximos 40-50 años es enorme y eso se sostiene con el bolsillo de los uruguayos, además de hacer insostenible o inviable la seguridad social. Por ende, las pensiones y jubilaciones de los uruguayos".

Por eso, opinó: "Es necesario hacerlo por la situación que cada día que pasa se agrava aún más". Además, recalcó que es una reforma sostenible en el tiempo. De lo contrario, opinó que de "nada serviría todo este esfuerzo de técnicos y, además, de voluntad política".

Lacalle consideró que este proyecto, fruto de dos años de trabajo y discusiones, "es un acto de responsabilidad nacional". En este sentido, destacó: "No se lo vamos a dejar al próximo gobierno, sea de la idelología y del color que sea y, por eso, estamos muy satisfechos". También, consideró que tiene una "profunda dosis de solidaridad".

"Todos los sistemas están en esta reforma y eso para nosotros era un punto de partida fundamental", anunció. En esta línea, explicó que el Ministerio de Trabajo está trabajando con la Caja de Profesionales y con la Caja Bancaria. "No quiero ser ave de mal agüero pero está complicada la cosa", reconoció. Pero aclaró que esta reforma "no es el salvataje" para las problemáticas que están atravesando.

"Tiene que haber un puente entre la actualidad de estas dos cajas y la aplicación integral de esta reforma. Y ese puente hay que empezar a hacerlo pasado mañana porque sino van a ser inviables antes de que se aplique la reforma", sentenció.

"Una vez más la coalición de gobierno se pone de acuerdo", celebró y dijo que espera que el Frente Amplio haga "aportes positivos". "Esto es un proyecto perfectible", aseveró, aunque reconoció que debe mantener las características relativas a la necesidad, sostenibilidad y solidaridad que lo caracterizan.

"Creer que es el mejor proyecto es pecar de soberbio", comentó tras asegurar que están abiertos a escuchar planteos. De hecho, el principal redactor del proyecto, Rodolfo Saldain, aseguró que el texto recoge dos planteos del Pit-Cnt. "Uno es que se compensara la perdida de recursos del BPS por las existencias de exoneraciones de aportes y el otro que se compensara el diferencial de recaudación por el régimen especial del sector rural", anunció Saldain.

También, el experto se refirió a la incorporación de una nueva prestación, el suplemento solidario. "Es un beneficio adicional a la jubilación que se genera con el aporte y que va a estar alcanzando a todas aquellas personas que se jubilen al amparo del nuevo régimen con ingresos jubilatorios de hasta 42.000 pesos. Cuánto más bajo sea ese umbral mayor va a ser la jubilación y, sin duda, va a hacer mayor que las actuales para gran parte de la población de menores recursos", enfatizó.

El mandatario señaló que no se ha vuelto a comunicar con el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, por este tema. "Quien tenga aspiración a ser gobierno en los próximos períodos seguramente esté deseando que esta reforma salga a luz y se vote en el Parlamento. No me cabe la menor duda", afirmó.

"Después cada uno asumirá si tiene responsabilidad o no en lo que sabe que hay que hacer y lo acompañara con las acciones o se quedará solo en un diagnóstico, como en los últimos 15 años", expresó.

"No consideramos que esto tenga un costo político", enfatizó y agregó que este gobierno "es hijo de compromisos políticos".

El proyecto de ley establece que las personas nacidas a partir de 1973 no sufrirán modificaciones en su edad de retiro y seguirán con el sistema vigente.

La reforma cuenta con el respaldo de los cinco partidos que integran la coalición de gobierno. Este lunes Lacalle Pou recibió a los líderes del Partido Colorado (Julio María Sanguinetti), Cabildo Abierto (Guido Manini Ríos), Partido Independiente (Pablo Mieres) y Partido de la Gente (Daniel Peña) y al presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, para ultimar los detalles del proyecto, que ingresará en las próximas horas a la Cámara Alta.

"Los partidos de la coalición hemos acordado un proyecto de ley que ratifica la convicción que tenemos de ir para adelante con un cambio que está pensado en términos del futuro del país", dijo Mieres tras ese encuentro.

Este miércoles, además, Lacalle Pou recibió a la vicepresidenta Beatriz Argimón para hablar sobre el proceso parlamentario. Se formará una comisión especial que puede tener 15 miembros, tal como tuvo la comisión especial que analizó la ley de urgente consideración en 2020.

La intención del gobierno, trasladó Argimón, es que el proyecto reciba media sanción en 2022 y se termine de aprobar en 2023.

Si bien la coalición cuenta con votos para aprobar la norma, desde el gobierno se ha repetido que buscarán el apoyo del Frente Amplio. A propósito, la coalición de izquierda dijo este martes en voz de la coordinadora de la bancada de senadores, Liliam Kechichian, que "a partir de ahora" se comenzará a "aportar" al proyecto. "Habíamos dicho que aportaríamos sobre un proyecto del gobierno y el proyecto del gobierno estuvo ayer (por el lunes)", señaló.