"Es un tema complejo, pero más complejo es que se mueran 60 personas por días por Covid-19", dijo Cosse

La intendenta de Montevideo se refirió a la idea de "apagar todo", dar subsidios y convocar a un diálogo nacional.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, aseguró que sigue en pie su propuesta de establecer una mesa de trabajo entre gobernantes, la academia, empresarios y empleados para llegar a un "acuerdo nacional" respecto a la emergencia sanitaria por Covid-19.

Este jueves reiteró que cree que "apagar todo" es la mejor forma de reducir la movilidad para frenar los contagios, pero siempre y cuando se dé un subsidio a los sectores más vulnerables, como planteó el 29 de mayo.

"Es un tema complejo, pero más complejo es que se mueran 60 personas por días por Covid-19", afirmó en la segunda jornada de vacunación a personas en situación de calle en la capital.

"Se están muriendo compatriotas. Está avanzando muy bien la vacunación, hay que vacunarse, lo digo una y otra vez, pero no alcanza, no alcanza con eso", afirmó la intendenta de Montevideo.

Por otra parte, aseguró que no es cierto que la Intendencia de Montevideo tenga la potestad para cerrar los negocios de la capital si quisiera, como han planteado algunos dirigentes del oficialismo.

"No es así. Me extraña porque desde el punto de vista constitucional está el principio básico de la libertad y del libre comercio, y por supuesto la Intendencia no tiene el derecho a cerrarle el negocio a nadie porque sí", indicó Cosse ante la consulta de los periodistas.

Jornada de vacunación

La ingeniera hizo estas declaraciones en la Casa de las Ciudadanas, donde hoy se realiza la segunda jornada de inmunización a personas en situación de calle que no acuden a los centros del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En la jornada del 13 de mayo fueron vacunadas con Pfizer 209 personas en situación de calle, que este jueves reciben la segunda dosis. Además pueden recibir la primera dosis quienes no asistieron la vez pasada.

"Es una buena recepción y por eso no descartamos hacer una tercera jornada", dijo Cosse.